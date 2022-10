Shakira ha revolucionado las redes sociales después de publicar un enigmático mensaje en Instagram. Este reza: «No fue culpa tuya». Nada más publicarlo, muchos de sus 76,2 millones de seguidores han reaccionado. ¿Se trata acaso del título o de un verso de una nueva canción? La cantante colombiana no ha desvelado de qué trata su misterioso post, que en apenas 20 minutos ha logrado más de 90 mil likes y acumula ya más de 12.000 comentarios en Instagram.

Vídeo: Instagram

De lo que no cabe duda es que la artista, que aún negocio con Gerard Piqué el convenio regulador sobre la custodia de los dos hijos que tienen en común, atraviesa un momento muy delicado. En lo profesional, en cambio, triunfa en el mundo entero con su más reciente single, «Te felicito», que no pocos han asociado como un mensaje directo hacia el futbolista del BarcelonaShakira tras destaparse su idilio con Clara Chía.

Shakira y sus planes de mudarse a Miami con los dos hijos que tiene con Piqué

De momento, Shakira no ha hecho más comentarios sobre esta publicación tan comentada. Tampoco ha arrojado luces sobre su futuro personal. Según su entorno, tras separarse del jugador del FC Barcelona desea mudarse a Miami con sus hijos, ya que allí tiene una lujosa mansión en la que crear un publico hogar con sus pequeños. Además, en esa ciudad se encuentra ubicada gran parte de la industria musical del planeta, con lo cual su traslado a Estados Unidos la haría estar más cerca de sus numerosísimos contactos a nivel artístico.

En una entrevista reciente en la revista ‘Elle’, Shakira se sinceró sobre el difícil momento que vive: «En una de las horas más difíciles y oscuras de mi vida, la música me ha traído luz». Es un momento de gran dolor, pero su profesión, sus hijos y su familia son el motor que la impulsa a continuar adelante. «Todos pasamos momentos difíciles en la vida, ya sabemos que esto no es precisamente un camino de rosas. Pero lo más importante siempre es confiar en la resiliencia del ser humano, especialmente las mujeres». Asimismo, añadía que ha tratado de ocultar ciertas cosas a sus pequeños con el objetivo de protegerlos e intentando siempre ser un modelo para ellos: «Me las arreglo, supongo, recordándome a mí misma que necesito ser un ejemplo para mis hijos, que necesito ser lo que ellos quieren que sea, y en lo que yo quiero que se conviertan».

Mientras Shakira se centra en su trabajo, Piqué disfruta de su idilio con su nueva novia. A finales del pasado mes de septiembre viajaban juntos a París. La pareja fue inmortalizada a su llegada a España, donde la joven se mostraba nerviosa y buscaba la salida de la terminal de manera desesperada. La pareja apuesta por su relación y ya no se ocultan: cada vez es más frecuente verlos dedicándose muestras de afecto en público.