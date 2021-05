Rosa Benito ha mandado a través de sus redes sociales un enigmático mensaje en el que nombra a Rocío Jurado, pero ¿a quién va dirigido?

Rosa Benito hace tan solo unos días aclaró el motivo por el que a última hora decidió no asistir a la boda de su sobrina, Rocío Carrasco, y además dejó una puerta abierta a su reconciliación. La que fuera esposa de Amador Mohedano tiene un gran cariño hacia ella, sin embargo, ambas están en puntos dispares. Eso no quita que sigan unidas por Rocío Jurado a la que siempre guardaron un profundo respeto y a la que siguen recordando 15 años después de su muerte. Aunque los seguidores de Rosa no entienden quien es el destinatario de su mensaje y así se lo preguntan, lo cierto es que sus enigmáticas palabras podrían volver a dar mucho que hablar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rosa Benito (@rosapepioficial)

«Lo que yo viví nadie lo puede discutir. Se ve que el tiempo nubla la razón de la gente, que fácil es hablar y lo peor que haya gente que se lo crea, el que se lo haya creído, no te conocía “JURADO”. Qué pena…como dice tu canción…Mentira… son tan Bellas las mentiras…», ha escrito. Sin saber contra quien va la bala, Rosa Benito quiere defender la memoria de ‘La más grande’ y lo hará ante quien haga falta. Siempre se comportaron como hermanas y estuvieron muy pendientes la una de la otra, por lo que Rosa insiste en que fue testigo de muchos momentos de su vida. Para ella no está siendo fácil retrotraerse en el tiempo, mucho menos escuchar a su sobrina su desgarrador relato, ya que ella asegura no haber sido consciente de su pesadilla vital. Así lo ha revelado Lydia Lozano, quien se ha convertido en su confesora en los últimos días. «Ayer estuve con Rosa y lo está pasando muy mal, no era consciente de muchas cosas que está contando Rocío Carrasco», dijo la periodista.

Desde que comenzara la docuserie es habitual escuchar a Rosa Benito en los platós hablar sobre alguna de sus vivencias, pero también lo es sentir su melancolía a través de las redes sociales. Tanto fotografías de Rocío Jurado como de todos los integrantes de la familia han servido a la colaboradora para reflexionar y dejar claro que si pudiera volver al pasado no dudaría en hacerlo. Aunque se desconoce si acercará posturas en el futuro con Rocío Carrasco, lo cierto es que Rosa se ha sincerado en el plató de ‘Ya es mediodía’, donde ha tratado de defender por encima de todo a Rocío Flores. «A mí me parece tan cruel todo lo que se está viviendo y diciendo de esta niña. Yo no soy partidaria del maltrato ni del acoso, no me gusta el maltrato a nadie, pero esto pasó hace 10 años, tenemos derecho igual que cuando se está en la cárcel y sales, a vivir una nueva vida”, dijo cuando Rocío Carrasco narró con pelos y señales la paliza que Rocío Flores le propinó en 2012.

La colaboradora no estaba de acuerdo con que Rocíito sacara este episodio a la luz, tampoco con que Antonio David se pronuncie sobre sus hijos. “Lo que no puedes es comercializar con tu hija constantemente, ahí están todas las portadas que él ha hecho haciendo daño también a la madre de su hija, tiene 20 mil portadas y todo es lo mismo, machacar, y siempre poniendo a la hija de pantalla, ya está bien, vamos a cuidar a esos niños”, dijo Rosa.