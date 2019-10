View this post on Instagram

¿No os pasa a veces que vuestra cabeza no puede parar, que se queda atascada en un pensamiento y que ese pensamiento os asfixia como un trozo de carne encallado en la tráquea? ¿Por qué no podemos apretar el botón de "no está en tus manos, no es tu decisión", y dormir tan tranquilos? . 👓👓👓 Ya que me preguntáis, las gafas son de @optica2000eci, modelo Mimmic. No pesan nada y los cristales son tan transparentes que parece que no los llevo.