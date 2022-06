El nombre de Ana María Aldón continúa cosechando titulares durante esta última semana. La mujer de José Ortega Cano ha tomado una drástica decisión y este fin de semana ha faltado a su puesto de trabajo en ‘Viva la vida’. Según lo último que ha trascendido la colaboradora podría encontrarse con su hijo pequeño, José María, fruto de su matrimonio con el diestro, en el sur del país.

«Desde el pasado martes nadie ha podido ponerse en contacto con ella. Sus íntimos también están intranquilos con la situación», ha afirmado Emma García al principio del programa. Ana María Aldón no dio explicaciones personalmente a la dirección del espacio que ocupa las tarde del fin de semana de Telecinco. Fue su representante, Fernando Pinilla, quien llamó el viernes al director, Raúl Prieto, y le dijo que no acudiría a trabajar porque no se encontraba bien. El mánager de la colaboradora ha indicado que no existe motivo alguno para preocuparse y que tan solo necesita desconectar durante unos días.

La preocupación de los compañeros de Ana María Aldón

El programa se ha puesto en contacto con su familia y estos han indicado que lleva tiempo atravesando una situación difícil. «Últimamente mi hermana bien bien no la veo», afirmaba una hermana. Mientras que otro de sus hermanos añadía: «Estamos con lo que ella decida y lo que ella quiera». Luis Rollán ha sido uno de los últimos que ha podido tener contacto con ella al comienzo de esta misma semana. «Hablé con ella el lunes o martes, pero no estaba bien. Me dice que está en una situación muy molesta. Todo el mundo apunta al distanciamiento en la pareja. Ellos no están en un momento mal, pero les están afectando factores externos. Yo la encuentro preocupada, cansada y agotada. Que ya no puede más con toda la situación. Es la impresión que me da. Tampoco la encontré con mucho ánimo», ha afirmado el colaborador.

Alejandra Rubio se ha pronunciado sobre su compañera y ha dicho que había contactado con las personas que le llevan las redes sociales. «Me han dicho que están muy preocupados. Tienen miedo», ha afirmado la joven. Por su parte, Isabel Rábago ha subrayado que no tenía noticias de la mujer de Ortega Cano aunque no cree que se encuentre en una situación alarmante. «Todo lo que se está diciendo me parece exagerado. Echo en falta la profesionalidad de Ana María Aldón. Todos estos mensajes que llegan a través de terceras personas me parecen exagerados. Es una decisión suya personal. Yo me temo que la veré antes en una portada de revista que en un plató de televisión», ha asegurado.