Carmen Lomana ha pedido ayuda a sus seguidores para encontrar un collar muy valioso que supuestamente le habían sustraído, pero no era verdad.

Carmen Lomana anunció este lunes muy angustiada el robo de un valiosísimo collar de su joyero. Angustiada pidió ayuda a sus seguidores, quienes se preocuparon por ella y le dieron ánimos para su búsqueda. Sin embargo, era un engaño, tal y como ha reconocido ella misma horas después. Este martes ha explicado que el mensaje que publicó en sus redes sociales se debía tan solo a una campaña de publicidad de una serie de televisión. Una promoción que han criticado muchos de sus followers, pues habían caído en la trampa. Consideran que ha faltado a la verdad, prueba de ello, que algunos de ellos amenacen con dejar de seguirla en el universo 2.0.

¡Ayuda, Twitter! Me ha desaparecido este collar, es muy valioso. ¿Alguien tiene alguna pista? Tengo en mente a algunas sospechosas que no podríais imaginar… ¿Si alguien ve algo en algún evento o programa de TV me avisa? pic.twitter.com/Vztu34AIpS — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) October 18, 2021

Su única intención era promocionar una serie en la que precisamente se roba el collar que Carmen Lomana aseguró que le había sido sustraído. Si bien muchos se volcaron para ayudar a encontrarlo y le dieron algunos consejos, ha sido poco después cuando todos han descubierto que nadie le había desvalijado su joyero. «¡Ayuda, Twitter! Me ha desaparecido este collar, es muy valioso. ¿Alguien tiene alguna pista? Tengo en mente a algunas sospechosas que no podríais imaginar… ¿Si alguien ve algo en algún evento o programa de TV me avisa?», espetó. Tras cientos de comentarios elucubrando quién podría habérselo quedado, ha sido la empresaria quien ha resuelto el misterio.

Carmen Lomana no ha respondido a las críticas, quizás siendo consciente de que debe dejar pasar la polémica. Sus explicaciones podrían no resultar suficientes, eso sí, de lo que nadie duda es de que la campaña ha sido viral. Han sido muchos los que han comentado el robo de Carmen Lomana y los que buscaban el collar en otras famosas, táctica que a la serie le ha venido de maravilla. No era de extrañar que Carmen Lomana luciera un collar con esmeraldas que superara los miles de euros, ya que la empresaria centra su día a día en el lujo y cosas no aptas para todos los bolsillos.