Atrás quedaron aquellos momentos en que Rosa Benito y Belén Esteban presumían de amistad en plató, eran uña y carne, se llamaban por las noches para compartir penas y alegrías y se defendían ante cualquiera. Cuando Rosa abandonó ‘Sálvame’ la distancia comenzó a hacer mella entre las amigas y ahora parece insalvable. Este martes Belén Esteban arremetió duramente contra Rosa y fue Kiko Hernández quién explicó la razón.

“No quiero darla porque me da pena, yo me he matado en este plató por ella y todos mis compañeros lo saben” comenzaba Belén tratando no echar demasiada leña al fuego. Pero poco se fue encendiendo, “luego cuando me veas en maquillaje no vengas a darme un abrazo, porque yo he sido tu amiga, pero ya no lo soy” afirmaba rotunda.

Y una vez puestos no pudo evitar dejarle un recadito, “yo te he querido mucho, pero no me provoques ni te escondas detrás de un tuit, y medita, porque si estas molesta por lo que dije el otro día de tu hija, piensa que a ti te he querido mucho pero también quiero mucho a Raúl Prieto y David Valdeperas. “Y que digan la verdad de porqué no vienen a este programa, contad la verdad” instaba Belén a Rosario Mohedano y a Rosa Benito.

Sin embargo, cuando Paz Padilla preguntó qué había ocurrido, Belén prefirió dejarlo estar. Fue Kiko Hernández el encargado de explicar que Rosa Benito había dado like a un comentario de un usuario de Twitter que había puesto una foto de Belén Esteban y Nuria Marín en la que decía “ves estas imágenes y te cuesta distinguir si se trata de instantáneas de un club de carretera barato o de un programa de televisión”. Evidentemente a Belén no le ha sentado bien y de ahí sus duras palabras contra Rosa, con la que ya había una gran distancia y ahora parece que el camino a encontrarse de nuevo es más lejano todavía.