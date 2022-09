Tamara Falcó lleva tres días de auténtico vértigo siendo protagonista indiscutible de la crónica social. Su anuncio de compromiso con Iñigo Onieva, el pasado 22 de septiembre, se vio empañado por la filtración de un vídeo en el que el empresario besaba a otra chica. Aunque primero negó que fuera una grabación reciente, finalmente ha confesado su error a través de un comunicado. «Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente. Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberle hecho daño».

En medio de un momento muy difícil a nivel personal, la marquesa de Griñón se ha refugiado en casa de su madre, Isabel Preysler. Sus seguidores le han mostrado su apoyo incondicional, pero también han sentenciado a Iñigo Onieva. Muchos de sus fans han querido trasladarle su tremendo enfado por la actitud de su pareja. «Tammy eres preciosa por dentro y por fuera… No te mereces un tío que no respeta… Seguro que encontrarás un SEÑOR con mayúsculas y no este tipo que lo único que te va a dar es un disgusto», afirmaba una internauta.

El aluvión de mensajes para Tamara Falcó

Muchos consejos, mensajes de cariño, muestras de apoyo, palabras de ánimo… Es lo que se puede leer en el muro de Instagram de la hija de Isabel Preysler. «Mi amor, esos ojos no brillan como tú brillas. No necesitas a según qué tipo de hombre a tu lado, la mejor compañía eres tú misma», añadía otra fan. «Tamara, perdona mi atrevimiento pero no te cases con ese chico que no te merece y te va hacer mucho más sufrir de lo que estás sufriendo ya».

Mensajes que llegan desde nuestro país, pero también desde otras partes del mundo. La marquesa de Griñón cuenta con 1,3 millones de seguidores en Instagram, los cuales han estado al tanto de estos tres días frenéticos de su vida. «No son cuernos, es deslealtad máxima, no te cases con este ser sin moral ni valores», le decía un seguidor. «Vales mucho preciosa!! Olvídate de ese individuo que te vas dar muchos disgustos. No te mereces esas mentiras. Que le den. Te mereces alguien que te respete de verdad. Te la hará una y mil veces».

En muchos de los comentarios, sus seguidores han querido animarla, conscientes de que está pasando por un trago muy desagradable. «Las mujeres empoderadas y con amor propio no necesitan a cualquiera a su lado! Vales oro guapa!». Mientras que otros le recordaban sus valores religiosos. «Eres una niña muy tierna y espiritual que no merece que la irrespeten de esa manera. No bajes la cabeza y demuestra que tienes mucha dignidad. NO TE CASES CON ESE TIPEJO que no te merece. Dios te enviará un hombre que te valore y no juegue contigo. Ánimo».