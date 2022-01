José Ortega Cano ha tenido que pasar por el hospital debido a una obstrucción intestinal. El diestro se encuentra bien y ayer mismo recibió el alta. A su lado ha estado en todo momento su mujer, Ana María Aldón, quien ha mostrado su enfado por diversas especulaciones que se han vertido sobre su persona. Nuevamente ha explotado negando por completo que no haya mantenido informada a su familia política: «Es mentira que yo no cogiese el teléfono. Es mentira que yo no diese información a la familia. Es todo mentira. Estoy harta».

La diseñadora se ha mostrado visiblemente cansada por un tema que comienza a ser recurrente. Y es que en ‘Sálvame’ se dijo que ella no había dado la información necesaria a la familia. Algo que ha negado de forma rotunda durante su intervención en ‘Viva la vida’. También ha confirmado que el torero estuvo en condiciones de coger su propio móvil y hablar con los suyos. «Mi marido en todo momento tuvo el teléfono y habló con sus tres hermanos. También con cualquier persona que le llamó».

«Yo no tengo potestad ni se me ocurriría decirle a nadie que no cogiese el teléfono», ha afirmado zanjando de una vez por todas el asunto. También ha argumentado de la siguiente manera la razón de ciertas desinformaciones: «Lo que quieren es que la opinión pública me vea como una malvada».

Problemas estomacales

Una vez aclarado este tema, Ana María Aldón ha explicado con detalle lo que le ocurrió a José Ortega Cano. Ha contado que le dio «un episodio agudo de unos problemas que tiene en el estómago. Nos preocupamos mucho porque tenía unos fuertes dolores». Cuando observó que no cesaban, acompañó a su marido al hospital junto a su hija, Gloria Camila. «La noche la pasó con calmantes muy fuertes porque no había forma de calmar los dolores». Finalmente todo se ha quedado en un susto. Ayer mismo recibió el alta hospitalaria y ya está recuperándose en su hogar. Su mujer ha confirmado que se encuentra bien. Se trata de una noticia que dio SEMANA en exclusiva a sus lectores.

Los últimos meses, el torero ha sufrido diversos sustos en cuestiones de salud. El pasado mes de junio tuvo que pasar por el quirófano. Así comunicó Ana María Aldón que iban a operar al diestro: “Hace unos días le realizaron un TAC colonario y no es muy favorable. Nos han dado el resultado esta semana y no es favorable. Han encontrado algo y hay que operar, se opera la semana que viene”, contó entonces. Finalmente todo fue de forma correcta tal y como indicó la colaboradora. «Todo ha salido muy bien, que estamos muy contentos. Nada, a esperar que pase la sedación que tiene y eso. Muchísimas gracias por vuestro apoyo».