Aunque solamente fue de pasada Jorge Javier Vázquez se llevó un rapapolvo por parte de Risto Mejide. Llegó un día después de que el presentador de ‘Sálvame’ corriera junto a Marta López hasta el plató de ‘Todo es mentira’ para que las cámaras de su programa captaran el cara a cara más tenso que se ha vivido en los últimos años. La colaboradora se reencontró con el que había sido su pareja, Alfonso Merlos, después de que este diera su versión sobre el ‘Merlos Place’ en Cuatro. Tras este momento histórico, Risto Mejide se mostró enfadado, aunque el motivo nada tenía que ver con el espacio vespertino de Telecinco. Al menos, eso parecía.

Mientras Risto arremetía contra ‘Cuatro al día’, programa presentado por Joaquín Prat, y les acusaba de haberle hecho una encerrona con Javier Negre, se detuvo en Jorge Javier Vázquez. «Luego está ‘Sálvame’, que lo presenta el irreductible Jorge Javier Vázquez. Y quizá éste es el programa con el tipo con menos talento que podéis encontrar en esta franja. Siempre he dicho que mi ego extiende cheques que mi talento no puede pagar (…)», dijo el publicista. Sin embargo, esta no es la primera vez que se hace evidente que entre ellos no reina la cordialidad. Ni mucho menos. Su enemistad nació en ‘Got Talent’, talent show en el que ambos ejercían de jurado junto a Eva Hache y Edurne y comenzó con una bronca de la que se ha hecho eco el propio Jorge Javier Vázquez.

Protagonizaron un gran enfrentamiento durante la grabación de unas actuaciones en el verano de 2018 y meses después Jorge decidió abandonar el proyecto. Fue radical y se centró en otros trabajos en los que sí se sentía tranquilo y alejado de cualquier tensión. Una disputa que sucedió después de que el presentador de ‘Sálvame’ valorara a un concursante con, según sus palabras, «una chorrada», lo que llevó a Risto a replicarle. Entonces, se enfrentaron y nunca volvió a ser lo mismo entre ellos. Dejó su silla y su sustituta fue Paz Padilla.

No obstante, en su momento no se atribuyó a esta discusión, sino a problemas de agenda. Jorge estaba inmerso en muchos proyectos y era imposible compaginar ‘Got Talent’ con ‘Supervivientes’, ‘GH VIP’ y ‘Sálvame’. Aunque jamás se ha convertido en un tema tabú, lo cierto es que cuando sí formaba parte del concurso de talento Jorge Javier trató de restar importancia a sus ‘batallas’. “Por ahora nos hablamos, pero esto puede cambiar en 5 minutos”, aseguraba Jorge Javier delante de Risto. «Lo que pasa es que yo he tenido mucha paciencia. A veces hablo demasiado, me tendría que coser la boca», continuó entre carcajadas. Ante estas palabras Risto también bromeó: «Pues voy por hilo y aguja». Una relación que ha sufrido muchos altibajos que te desgranamos a continuación y es que después de ser compañeros de formato, su historia ha sido una montaña rusa.