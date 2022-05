Anabel Pantoja se ha convertido en protagonista de ‘Supervivientes’, pero por asuntos externos al concurso. La sobrina de Isabel Pantoja ha confesado echar mucho de menos a su ex Omar Sánchez, también que se arrepiente de ciertas decisiones que tomó en su día. Mientras el canario continúa con su día a día. Acaba de emprender un nuevo proyecto profesional para el que ha contado con el apoyo de su amiga, Alexia Rivas. La periodista ha explicado cómo se encuentra y ha confirmado que está siguiendo el reality.

«Él está. Está mucho mejor», ha afirmado durante su intervención en ‘Conexión Honduras’. Respecto a si él se plantea una segunda oportunidad con la colaboradora, la reportera ha sido tajante: «Eso lo tienen que hablar ellos. Yo no puedo ser transmisora de ningún mensaje de Omar». Asimismo, ha indicado que desea lo mejor para su amigo. «No porque sea Omar o no. Le veo tranquilo, le veo mejor. Mientras él esté bien, sea con Anabel o no, yo estaré contenta», ha subrayado.

Omar Sánchez está siguiendo ‘Supervivientes’

‘El Negro’, como siempre le ha llamado de forma cariñosa Anabel Pantoja, sí está siguiendo la participación de su ex en ‘Supervivientes’. Aunque no ha dado más detalles de cómo le ha sentado ver llorar a su todavía mujer. «Eso no me corresponde a mí decirlo. Lo que puedo decir es que le veo mejor». Respecto a si está abierto a rehacer su vida en estos momentos, uno de los mayores temores de la colaboradora, Alexia ha explicado que desconoce si está dispuesto. «Siempre le digo que piense en él y sopese las cosas».

Alexia Rivas ha sido crítica con Anabel Pantoja. «Me da un poquito de pena que se acuerde de Omar en los momentos malos. A veces en esos momentos nos agarramos a un clavo ardiendo. Preferiría que se acordarse en los buenos. Si de verdad le quiere que coja, se ponga delante de la cámara y diga: ‘Te echo de menos'», ha afirmado con rotundidad. Ha subrayado que es el punto que le falla. «Si de verdad estás enamorado de alguien te da igual lo que esté haciendo fuera. Te da igual y tú te declaras y dices: ‘Yo te quiero. No sé qué estará pasando, pero cuando salga hablamos, pero quiero que sepas que yo te quiero'».

La sobrina de la tonadillera está afrontando sus horas más bajas en el concurso, incluso se ha planteado abandonar su participación. Entre lágrimas, ha contado que no sabe lo que se va a encontrar a su regreso a España. También que afronta una etapa muy «desordenada» de su vida. «De repente a mí se me cruza el cable, me voy de mi casa… Ha sido todo muy fuerte. Lo más bonito que he hecho me lo he cargado. Me he equivocado».

