Con cierto tono de enfado, Terelu Campos ha confirmado que su madre ha recibido la noticia y ha lanzado una petición a sus compañeros.

A María Teresa Campos le crecen los enanos. Cuando parecía que la calma había llegado a su vida tras la tormenta que se había originado tras su ruptura con Edmundo ‘Bigote’ Arrocet, la vuelta del humorista a España promete traerle un nuevo quebradero de cabeza. El chilenoargentino se convierte en el fichaje estrella de ‘Secret Story’, el nuevo reality de Telecinco, algo que parece no haber sentado nada bien dentro del clan. En concreto, ha sido Terelu Campos, con cierto tono de enfado, quién ha explicado en ‘Viva la vida’ cómo han recibido la noticia su madre.

Terelu Campos ha confirmado que María Teresa Campos está al tanto del fichaje de Edmundo ‘Bigote’ Arrocet por ‘Secret Story’. La veterana comunicadora está incómoda, según ha explicado la colaboradora de ‘Viva la vida’. Ante esto, la futura concursante de ‘MasterChef Celebrity’ ha invitado a todas las personas que quieren a su madre a que la dejen en paz puesto que el humorista ya no está en sus vidas. «A ver si es posible que no se le llame para grabarla, a ella no le compete nada de este asunto. Ella no se va a manifestar sobre nada, no está en su vida desde hace dos años. Lo que hace esta persona no forma parte de la vida de María Teresa Campos, que es mi madre«, comentaba con cierto tono de enfado.

Terelu Campos ha pasado por una de sus tardes más complicadas en ‘Viva la vida’ y ha protagonizado un tenso enfrentamiento con Diego Arrabal, quien le ha hablado de la posibilidad de una posible reconciliación entre María Teresa Campos y Edmundo Arrocet. «Me parece innecesaria la pregunta porque me causa dolor y le causa dolor a mi madre porque la gente piense que es una señora que está babeando por ese señor», comentaba la colaboradora.

De la misma forma, Terelu Campos también se ha mostrado molesta por el fichaje de Edmundo por el nuevo reality de Telecinco y ha dejado claro que el humorista le «trae sin cuidado». «A mí por lo único que me jode esto es por la jodienda que le deis a mi madre. Me importa un pimiento esta persona, lo que quiero es que dejen tranquila a mi madre. Ha sido pareja y ahora ¿qué pasa? Este señor decidió voluntariamente acabar la relación. Teresa no está en nuestro mercado, está en su casa, necesita tranquilidad», sentenciaba.

La verdadera reacción de Terelu Campos al fichaje de Edmundo por ‘Secret Story’, según Kiko Matamoros

Después de que Jorge Javier Vázquez anunciara el nombre del nuevo concursante, Kiko Matamoros reconocía que Terelu Campos y Alejandra Rubio mostraron su desagrado con la noticia durante el cumpleaños de la hija de María Teresa Campos.

El colaborador de ‘Sálvame’ indicó que no le parecía justo que el humorista jugara con los sentimientos de otras personas «en una posición de debilidad». «Me joden muchas cosas de ese señor profundamente… Me produce un rechazo insuperable, me da mucho asco. Yo puedo tener una opinión más favorable que la que tiene Alejandra«, aseveraba en ‘Viernes deluxe’. Lo que está claro es que Edmundo Arrocet dará mucho que hablar dentro de la casa más vigilada de la televisión. ¿Dará su versión de los hechos sobre su ruptura con la veterana comunicadora?