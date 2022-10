Carmen Sevilla lleva años ingresada en una residencia donde vive sus días en el olvido, víctima de la cruel enfermedad del Alzheimer. Pero nadie se olvida de ella. La presentadora siempre está muy presente en la memoria colectiva de los españoles, pero especialmente de aquellas personas con las que compartió su vida y que se resisten a dejarla sola. Así lo ha hecho un año más su mejor amigo y compañero de vida, Moncho Ferrer, que cada año con motivo de su cumpleaños pasa el día a su lado, como así hace también el hijo de la artista, Augusto J. Algueró. Este domingo, Carmen Sevilla cumplía 92 años y hasta allí han acudido sus fieles, lo que ha dado la oportunidad a Moncho Ferrer a que nos cuente cómo se encuentra.

Vídeo: Europa Press

Con un ramo de flores en su mano, Moncho Ferrer ha acudido a ver a su amiga. Tras la cita con motivo de su 92 cumpleaños, regresó ante las cámaras y no tuvo reparos en confesar cómo ha visto a Carmen Sevilla: “Está estupenda, tranquila. La he dejado recién peinada, como dice la canción, escuchando ‘La bella Cádiz’”, asegura uno de los fieles confidentes de la veterana actriz que, sin embargo, no ha querido adornar la realidad a la hora de hablar de su estado de salud: “No me gusta mentir, su estado es delicado”, reconoce sincero al desvelar que “necesita paciencia y tranquilidad. Sigue estando delicada de salud, pero en general, dentro de lo que es bien está bien, exactamente fantástica dentro de la fantástica que se puede ver”.

Moncho Ferrer no ha perdido la buena costumbre de visitar a Carmen Sevilla y preocuparse por ella siempre que puede: “Vengo a verla casi todas las semanas y es maravillosa. Un osito de peluche. Es una persona que si no existiera habría que inventarla. Es generosa, cariñosa, buena, noble, una buena esposa, buena madre, buenísima amiga. Es muy difícil definirla”, asegura su mejor amigo, que al final es capaz de encontrar las palabras al sentenciar sin dudas a equivocarse de que “Carmen Sevilla significa todo. No hay más que una”. Vea los vídeos y descubre sus palabras en primera persona y cómo la ha visto tras haber compartido con ella unas horas en la residencia con motivo de su 92 cumpleaños.

Vídeo: Europa Press