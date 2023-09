Podría decirse que, en los últimos meses, la vida de Bertín Osborne ha dado un giro de 180 grados. Pese a que a comienzos de este 2022 el presentador aseguraba no haber encontrado el amor y simplemente tener amigas, este verano todo saltaba por los aires al darse a conocer su nueva paternidad junto a Gabriela Guillén. Un bebé que llegará al mundo cuando el cantante tenga 69 años y al que se suma una nueva polémica de la mano de Encarna Navarro, exconcursante de 'Operación Triunfo’ y supuesta amante del maestro de ceremonias de ‘Mi casa es la tuya’.

La intérprete ha reaparecido esta misma mañana del martes, 19 de septiembre, en ‘Espejo Público’ para lanzar una bomba absolutamente inesperada para la audiencia. Y es que, Encarna ha confirmado que mantuvo un affaire con Bertín Osborne de más de una década de duración, el cual el artista compaginaba con otras relaciones que sí eran públicas: “Sí, por supuesto que he mantenido una relación con él. Lo afirmo. Ha sido una verdadera amistad que hemos tenido durante 15 años y una relación”, ha asegurado la que fuera participante de ‘Operación Triunfo’.

Por si fuera poco, también ha defendido la postura del presentador a la hora de no haberlo admitido nunca, ya que considera que “no se quiere pillar los dedos” al haber sido infiel a otras parejas: “Tengo pruebas, claro que tengo pruebas. Tengo mensajes… ¿Cómo nos íbamos a comunicar, por paloma mensajera?”, ha preguntado la protagonista a los allí presentes, para después revelar qué “cómo trataba a las mujeres” fue lo que más le gustó del ex de Fabiola Martínez. Aun así, si algo tiene claro la entrevistada es que nada queda ya de sus sentimientos hacia Osborne, porque “ya no está enamorada: “¿Formar una familia…? Eso son palabras mayores”.

Encarna Navarro, "triste y decepcionada" con Bertín Osborne

Sin embargo, las últimas acciones de Bertín no han sido acertadas para Encarna, y así lo ha demostrado ella misma al confirmar que se siente “triste y decepcionada”: “A mí me duele, estoy muy decepcionada. Me parece un tío fabuloso, una persona maravillosa… Conmigo siempre se ha portado muy bien. Pero negarme ahora, hasta como amiga, como si no me hubiera visto nunca. He estado comiendo con él, cantando con él, compartiendo escenario, ¿y ahora no me conoces? Pues creo que no hay necesidad de eso”, ha comentado, visiblemente desencantada por las declaraciones que Osborne daba en sus redes sociales al indicar que “es mentira” que haya tenido un vínculo con otra persona paralelo a su acercamiento a Gabriela Guillén.

No obstante, Navarro también ha querido aclarar que, aunque actualmente no tiene ningún tipo de relación con el intérprete de ‘Como un vagabundo’, sí que le felicitó cuando se enteró de que iba a volver a ser padre: “Cuando me enteré de la noticia de que iba a ser padre le mandé un WhatsApp, por supuesto. Eso es una noticia maravillosa”, ha contado en el programa de las mañanas de Antena 3, dejando entrever que no guarda ningún tipo de rencor a Bertín, aunque éste haya renegado de ella. Si algo ha querido dejar claro Encarna, es que ha pasado página y que desea todo lo mejor al artista en esta nueva etapa de su vida, la cual no ha estado exenta de polémica desde que salió a la luz en los medios.