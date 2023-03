En SEMANA, Marisa Jara tras ser operada de un tumor maligno: "Me he salvado otra vez"

SEMANA habla en exclusiva con Marisa Jara justo después de ser intervenida de un tumor maligno. "Me he salvado otra vez", dice.

Marisa Jara ha vivido una auténtica montaña rusa durante los últimos días. La modelo ha sido operada de urgencia de un tumor maligno, intervención en la que le han extirpado su ovario derecho y de la que todavía se está recuperando. Justo antes de recibir el alta hospitalaria se confiesa con SEMANA en exclusiva: "Lo importante es que me he salvado otra vez". Todavía tiene un nudo en la garganta y es que todo lo vivido ha sido especialmente duro para ella y los suyos. "Me han abierto la barriga de arriba a abajo", añade. La entrevista que ve la luz este miércoles muestra la batalla que ha vuelto a lidiar Marisa Jara cinco años después de que superara un cáncer en el estómago, una pesadilla que tocó su puerta cuando pensaba que todo había pasado ya.

La modelo está sacando fuerzas para atender a esta revista, charla en la que nos detalla los controles que debe realizarse para supervisar que el tumor no vuelva a reproducirse y, por contra la felicidad que ahora inunda su vida. Y es que, a pesar de lo sucedido, Marisa Jara se siente afortunada, ya que todo ha tenido un final feliz. Un arduo camino en el que le ha acompañado Miguel, su pareja y padre de su hijo. Sobre él también se confiesa en exclusiva, al igual que de la crisis que los dos sufrieron hace ya algún tiempo, bache que saltó a los medios de comunicación y sobre el que ha querido dar una explicación.

Marisa Jara ha tenido que pasar por quirófano muchas más veces de las que sus seguidores se pueden imaginar, sin embargo, ella no reniega de su historia personal. Está convencida que está donde está gracias a ello y, por esta razón, no tiene miedo a hablar de ello. Pero la sevillana no solo habla del problema de salud que le ha obligado a parar en seco su vida, sino también de una posible boda, de sus miedos y de lo que ha cambiado su vida desde que se convirtió en madre por primera vez. Pero, ¿han cambiado sus planes de ampliar la familia a partir del tumor? Marisa precisamente responde a esta cuestión, una duda planteada estos días en redes sociales y que quiere resolver en SEMANA.

Fue el pasado martes 14 de marzo cuando Marisa Jara fue ingresada en el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla, donde fue operada y donde los médicos la tuvieron en observación. Solo unas horas después de que saltara la noticia, ella misma rompió su silencio para confesarse, "a pesar de todavía no tener fuerzas para ello". "Un susto ha hecho que me tuvieran que operar de urgencia de otro tumor. Estoy recuperándome y quiero daros las gracias a tod @s por vuestros mensajes con tanto amor y tanto cariño que os escribo y se me saltan las lágrimas porque este cariño me llega y me hace más fuerte", escribió. Su actitud era optimista, aunque no esconde el grandísimo susto al que acababa de hacer frente. "Hay que ser positiva y fuerte en la vida, a partir de ahí tienes mucho ganado", insiste en su conversación con SEMANA, una forma de ver la vida tremendamente aplaudida y que en su caso le ha llevado a seguir adelante, dando igual el escollo que encontrara.

Afortunadamente todo salió según lo previsto y la modelo se recupera en casa junto a sus dos grandes apoyos, que son su novio y su hijo. Ahora ha querido hacer un alto en el camino y profundizar con SEMANA acerca de todo lo vivido durante estos días, un tsunami emocional que está segura que dejará una grandísima huella en su memoria. No te pierdas su entrevista y otras exclusivas que ven la luz este miércoles, último número que está disponible en kioscos y supermercados desde ¡ya!