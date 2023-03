Laura Boyer es una de las protagonistas del nuevo número de SEMANA. La hija de Miguel Boyer quería hablar. Había guardado silencio durante mucho tiempo y creía que era el momento de que se supiera lo que pensaba. Fue una de las chiquillas más seguidas a finales de la década de los 80 y todos los 90, cuando su padre, el superministro de economía de Felipe González dejó a su mujer, Elena Arnedo, para comenzar una relación con Isabel Preysler, ya por entonces la reina de corazones. Siempre quiso mantenerse al margen. Hasta ahora, que decidió sentarse con SEMANA para conceder la que ha sido su última entrevista.

Laura hizo llegar a SEMANA un escrito, una especie de carta abierta que quería que publicásemos. Al final, las dos partes consideramos que era mejor una entrevista, en la que poder desarrollar sus pensamientos. Solo puso una condición: “No quiero dar pena”. El viernes, cuando se nos comunica su fallecimiento, entendemos que ella quiso dejar su testimonio antes de irse.

En el interior del nuevo número podrás leer toda la entrevista al completo de la hija de Miguel Boyer, donde, entre otras cosas, habla de su relación con Isabel Preysler, de cómo vivió en primera persona aquella etapa. Su relación con la que se convirtió en pareja de su padre nunca fue buena, pero con el tiempo fue empeorando: “Isabel alejó a mi padre de nosotros”.

A pesar de que estaba ya enferma, Laura Boyer quiso contar su verdad en SEMANA. En el interior de el nuevo número, podrás leer todas las declaraciones que ofreció la hija mayor de Miguel Boyer. Ha hablado a corazón abierto de Isabel Preysler. La relación con ella nunca fue buena y fue a peor después de la muerte de su padre: "He tenido relación con Isabel, pero con muchísima hipocresía". Lo cierto es que no tenía un buen concepto sobre ella: "Es una persona hiperposesiva". Tras el fallecimiento de Miguel Boyer, las cosas fueron a peor. Cuando tocó el reparto de la herencia todo se complicó y eso la obligó a que renunciara a la herencia: "Renuncié a ella, solo me pedían dinero".

No ha dudado en abrir su corazón y contar detalles sorprendentes sobre cómo fue su relación con la socialité: "Al principio Isabel Preysler era mi enemiga. Cuando murió mi padre pasé a odiarla", nos ha revelado. Laura Boyer cumplió su deseo, contó lo que quiso y como quiso, sincera y sin tapujos, antes de fallecer en su casa de El Viso. Lo hizo en paz y rodeada de sus cuatro hijos. Podrás leer todo lo que declara de la socialité en el nuevo número de SEMANA, a la venta desde este miércoles en tu quiosco o supermercado más cercano o descargando la versión online AQUÍ. ¿Te lo vas a perder?

Belén Esteban hace balance de su vida personal

La colaboradora de 'Sálvame' protagoniza la portada de este miércoles. Belén Esteban hace balance tras 10 años de amor con Miguel Marcos: "He encontrado al hombre de mi vida", declara en una extensa entrevista, acompañada de un reportaje cargado de fotos exclusivas. No dudó en volver a trabajar a 'Sálvame' al poco del accidente en el que se rompió la tibia y el peroné como vía de escape. Ella ahora considera que su trabajo le salvó la vida en su peor momento. Aún así, sabe que tiene que volver a pasar por el quirófano. En medio de la felicidad que siente en el terreno personal, Belén Esteban dedica unas palabras a Toño Sanchís, que fue durante años su representante: "No me da pena que Toño vaya a la cárcel", asegura rotunda.