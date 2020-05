View this post on Instagram

No voy a decir que llegaste en el momento justo, para curar mis heridas, para sanarme el corazón. No viniste y me diste la luz que me faltaba, ni me recompusiste de nuevo. Yo ya estaba entera cuando llegaste. Y eso da miedo. Yo, que ya era feliz antes de conocerte, ahora no me imagino un día sin ti. Nunca pensé que nadie mejoraría mi vida, yo creía que no necesitaba nada más, y apareciste tú… Gracias por cambiarme los esquemas. Gracias por apoyarme, impulsarme, consolarme, enseñarme, divertirme, sanarme, calmarme y hacerme feliz. Bendita conexión la nuestra. Un año contigo que ha pasado como 10 minutos, pero qué 10 minutos… los mejores de mi vida. Feliz aniversario ratón ❤️ @ivssss_