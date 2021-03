«Álex era un ser maravilloso y era único. No había nadie como él», ha destacado el artista sevillano, uno de los mejores amigos del cantante.

Este martes, Javián ha hablado de los momentos que vivió al lado de quien fue su amigo y compañero en la Academia de ‘Operación Triunfo’: Álex Casademunt, fallecido el pasado 2 de marzo en un accidente de tráfico. Su fallecimiento, con apenas 39 años, ha conmocionado al país, así como a todos los que formaron parte del talent que revolucionó el formato de los concursos musicales en España.

El cantante, que trabajó mano a mano con el catalán en el grupo ‘Fórmula Abierta’ (en el que también estaban Geno y Mireia), ha visitado el plató de ‘Sálvame’ para recordar la lección de vida que le dio Casademunt durante los más de 20 años de amistad entre ellos. De la emotiva despedida en el tanatorio de Mataró ha destacado que fueron momentos muy intensos y emotivos. «Estábamos todos allí. No faltó nadie».

«Álex se entregaba al 100%, sin medida»

Para el andaluz, la llegada de Álex Casademunt en «Me llega un mago hace 20 años y me dice ‘te ofrezco 20 años de amor de una persona y de disfrutar a una persona’. Y yo me quedo con eso. No me quiero quedar con ‘oye, que no son 50». Eso es maravilloso. ¿Por qué nos quejamos? Tengo el corazón lleno. Es una pasada lo que daba Álex. Se entregaba al 100%, sin medida», relataba.

Ahora que ya no está, Javián siente su ausencia como un enorme vacío. Al escuchar las declaraciones de Casademunt hablando sobre él no ha podido evitar emocionarse. «Javián salió muy pronto de la Academia. Y es como si algo de mí se fuera. Mucha gente cree que la vida de un artista es de color rosa. Nosotros estamos cantando en un escenario ante 5.000 personas, pero al cabo de dos horas estamos en un hotel solos. Y la soledad es algo que siempre nos persigue. Es un tormento, pero con ellos no. Con Javián siempre tenía a alguien a quien contarle algo. Parte de mi carrera profesional se la quiero dedicar a él porque ha sido gracias a ese grupo«, señalaba.

«No atendía a normas»

El sevillano ha destacado el carácter indomable de Álex Casademunt: «No atendía a normas. Si tenía que cagarse en alguien se cagaba. Eso me gustaba de él, porque era auténtico. «Yo no pienso: yo actúo». Así era él».

«Yo le he dicho mil veces ‘te quiero’. No me quedo con nada dentro. Nuestra relación era totalmente abierta y honesta. Yo era la única persona a la que él echaba cuentas», añadía. Asimismo, ha admitido que la primera impresión no fue buena. «Al principio me caía fatal. En el casting veo a un rubio que me pedía pilas para el walkman y me pareció un macarra. Cuando salí de la Academia estaba Geno y Mireia viviendo en un piso. Luego se vino él y al día siguiente éramos amigos», añadía.

«Era un ser maravilloso y único. No había nadie como él»

Después de dos décadas de estrecha relación, Javián tiene claro que fue un privilegiado de poder ser parte de su círculo de amistades. «Álex era un ser maravilloso y era único. No había nadie como él», subrayaba. «Soñaba con sus calcetines. Cada dos meses me decía que hiciéramos negocios juntos. Me decía: tú tienes la cabeza, yo tengo el talento. Hoy llevo sus calcetines, una camiseta que me regaló él, unos pantalones que me regaló él y un móvil que me regaló también».

«Todo lo disfrutaba, Si había que ir en camión, lo disfrutaba. Si había que volar en primera, disfrutaba», ha comentado Javián a Paz Padilla, encargada de presentar ‘Sálvame’. «La vida es la que es. Solamente hay que aceptarla. La muerte forma parte de la vida. Álex me enseñó a ver la vida de otra manera».

Hace apenas unas horas, Javián compartía un precioso mensaje de despedida a Casademunt en las redes sociales. En él escribía: «¿Quién dice que te has ido? ¿A dónde? Si yo siento tu abrazo es que estás, si recuerdo tu olor es que estás, si río cuando te pienso es que estás. No, no me confundo. Si te siento es que existes. Cada vez que nombro a mi hija te sigo viendo. Has logrado cambiar mi personalidad a base de observar como usabas la vida y no ella a ti. Hoy soy un hombre más feliz por haberte conocido. Qué suerte no haberme quedado con ganas de decirte te quiero mil veces. 20 años de regalo que me llevo. Qué manera de exprimir una experiencia de vida… Te amo hermano❤️».