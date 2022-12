Durante años no han mantenido relación, pero hace tiempo decidieron decir basta. Dejar las rencillas a un lado ha servido no solo para hacer más piña, sino para crear nuevos recuerdos en familia. Así nos lo relatan los Caparrós, quienes posan para SEMANA en unas fechas muy importantes para todos. A pocos días de que acabe este 2022 y comience un nuevo año, Alonso Caparrós se abre frente a su padre y nos confiesa que «no ha merecido la pena estar tantos años distanciados». El colaborador de televisión además nos habla abiertamente del enfrentamiento que mantuvo con ellos, una batalla que ya está olvidada, así como de la nueva relación que está creando con su hermano Andrés. La reconciliación es un hecho y ellos no pueden evitar emocionarse cuando se lo relatan a este medio.

Alonso posa con parte de sus hijos también y con su madre, a quien adora por encima de todo. En un encuentro en el que las emociones y los sentimientos están a flor de piel, Alonso afronta su futuro profesional, el cual podría dar un giro debido a que reconoce «estar cansado un poco de la tele». Aunque el comunicador asegura estar feliz con su etapa como colaborador, es partidario de no poner todos los huevos en la misma cesta y es que nadie tiene la certeza de poder trabajar toda la vida en la pequeña pantalla. Por ello, aborda los proyectos que tiene fuera de los medios de comunicación, entre otros, la escritura, el cual a su vez le ha servido como catarsis. «Me gustaría dejar la televisión y probar otros campos», nos reconoce, un asunto sobre el que no tiene reparo en hablar con SEMANA.

