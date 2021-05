«Quiero hacer esto para que la gente entienda que este ser lo que ha hecho es ganar dinero a costa de acabar con mi vida», aclara.

En ‘Dejándonos la piel’, el episodio número 11 de ‘Rocío Carrasco, contar la verdad para seguir viva’, Rocío Carrasco ha intervenido en directo para aclarar en qué punto está su nuevo enfrentamiento judicial contra Antonio David Flores. Y es que dentro de apenas dos días, su hijo David tendrá que ir a declarar en los juzgados como consecuencia de su última batalla legal. La juez que lleva la querella por el impago de la pensión de David Flores ha citado al joven, de 22 años y con discapacidad intelectual. Una situación sin duda delicada que vuelve a poner a la expaeja y a sus hijos en el punto de mira. Y que tiene muy preocupada a una gran amiga de Carrasco, María Teresa Campos.

Las emotivas palabras de Rocío Carrasco a la veterana periodista: «La quiero»

«Ha dicho María Teresa ‘no se va air de este mundo sin que se haga justicia contigo», le ha recordado Carlota Corredera durante su intervención en directo en el documental. Al escuchar a la presentadora, la hija de Rocío Jurado ha enviado un mensaje a la malagueña: «A Teresa lo único que le puedo decir es que la quiero y que, como le dije en su casa, creo, tengo la sensación, de que eso no va a suceder. Creo en la justicia. Es lenta, tiene sus fallos y sus agujeros negros, pero creo firmemente en la justicia y creo que se hará justicia. Y ella lo verá».

Durante su encuentro con Carlota Corredera a través de videollamada, Rocío Carrasco se ha lamentado de su nuevo enfrentamiento con su exmarido en los tribunales. «El ser ha vuelto a hacer otra vez lo que ya intentó hacer con Rocío. Me ha presentado una querella en nombre de David, de mi hijo. Y como el niño ya tiene 18 años el que tiene que presentar la querella o ratificarla es él. No el padre. Así que ya el padre lo ha puesto en esa tesitura. Una vez más», decía. Asimismo, destapaba un detalle hasta ahora desconocido sobre el procedimiento: su hijo David Flores declarará en los juzgados de Málaga.

«Nos hemos enterado escasamente hace dos horas que la jueza ha sacado una providencia en la que dice que en el caso de que declare lo haría desde los juzgados de Málaga. Nos hemos enterado hace dos horas, pero nos hemos enterado de la Providencia de la jueza pero en ningún caso se nos ha dado traslado del escrito de petición que hace la otra parte. por lo tanto esa esa providencia se recurrirá. Por lo tanto no te puedo asegurar que esa declaración se produzca», añadía.

Así habla de su hijo David, que irá a declarar a los juzgados: «No pierdo la esperanza de ver a mi enano y que todo esto se termine»

«Mira Carlota yo el día 30 se me llamó para declarar y yo consideré… bueno y yo y mi abogado, que al haber unas irregularidades procesales, irregularidades como que a mí lo que se me notifica se hace aquí en mi casa la querella. Pero no se me notifica absolutamente nada más. No se le da traslado a mi abogado del día que esta persona va a ir a declarar. Esa declaración se produce sin tener al abogado de la otra parte, que en este caso es el mío, presente», destacaba.

«Ante un montón de irregularidades nosotros hemos ido presentado recursos. Todos esos recursos aún no han sido resueltos. Yo a su Señoría lo que le dije es que en ese momento no iba a declarar pero que estaría encantadísima de hacerlo, pero una vez vez que esos bachecitos y esas irregularidades procesales estén resueltas. Me acogí a mi derecho de no declarar en ese momento», concluía. «Si no declaré por el respeto que tengo a la justicia no lo voy a hacer antes en televisión».

Por último, puntualizaba: «Esto va mucho más allá de una cuantía económica y se terminará sabiendo lo que hay detrás de todo esto». Como madre, está viviendo la situación de su hijo David con «desesperanza» porque vuelve a suceder lo que ya ha contado: «Lo pone en la tesitura de querellarse contra su madre. Pero yo no pierdo la esperanza de volver a ver a mi enano y que todo esto se termine».