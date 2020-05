View this post on Instagram

Papá… Hoy hace un año que te fuiste… sin lugar a dudas a un sitio mejor… no ha habido día que no haya pensado en ti… esta no es tu mejor foto, pero es de las más recientes, está en un rinconcito bonito de mi habitación… cuando estabas en este mundo a tu manera y como pudiste siempre estuviste… pero desde que te fuiste has estado mucho más, te he sentido más cerca que nunca, en cada momento, cuidándonos y guiandonos… no me cabe la menor duda… siempre en mi corazón en mi mente y corriendo por mis venas… gracias por todo papá… #haceunaño #notehasido #lavidaesmuydura #enunlugarmejor #unangelmasquemecuida