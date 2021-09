La actriz ha recibido este sábado el galardón Joan Ramón Mainat de televisión en el Festival de Vitoria con el que premian su dilatada y aplaudida trayectoria profesional.

Este sábado, Ana Obregón ha vivido una de sus noches más especiales. La actriz ha recibido el premio Joan Ramón Mainat de televisión en el Festival de Vitoria con el que premian su «dilatada y aplaudida trayectoria profesional en el sector audiovisual». De blanco impoluto y con el collar del nombre de su hijo, la presentadora ha dedicado unas bonitas palabras de agradecimiento a todos aquellos que han hecho posible que estuviera allí presente y no ha querido peder la oportunidad de mandarle un importante mensaje a las dos personas que ahora mismo estarían muy orgullosas de ella.

Completamente nerviosa y visiblemente emocionada, Ana Obregón recibía el galardón de la mano de Boris Izaguirre en un año especialmente complicado para ella. Entre interminables aplausos, la actriz se mostraba agradecida y recordaba sus inicios en la pequeña pantalla. Acordándose de los espectadores en su noche especial, la presentadora ha dejado claro que tras casi 40 años de trayectoria aún le queda mucho por delante. «Dalí dijo que la tele es esa pantalla en la que uno ve todo lo que se puede imaginar y yo nunca me imaginé estar aquí y lo que queda, porque sé que voy a tener fuerzas para seguir«, comentaba.

Tras esto, con la voz entrecortada, Ana Obregón ha querido tener en mente a los dos pilares fundamentales de su vida, su madre y su hijo Álex. «Estoy más nerviosa que cuando me puse delante de España para dar las Campanadas, se me ha secado hasta la boca que nunca me ha pasado. Esta noche hay dos personas que están muy orgullosas de mí, mi madre y mi hijo. Este premio es para ti mamá y para ti, Álex», aseguraba y provocaba la ovación de los allí presentes en la gala de clausura del Festival.

Horas antes de recoger el premio, Ana Obregón hacía uso de sus redes sociales para expresar cómo se sentía. La actriz aseguraba que estaba muy emocionada, a la par que agradecida, por vivir una de las noches más especial en medio del difícil momento personal por el que atraviesa. «Me acompaña tu luz que me guía a través de la oscuridad«, escribía.

Esta alegría profesional llegó en medio de su terapéutico viaje a Roma junto a Susana Uribarri y la recibía como un soplo de aire fresco a su vida. «Es un honor para mí recibir uno de los premios de televisión más importantes que se otorgan en España. He tenido el privilegio de trabajar casi 40 años en mi pasión y ahora encima me premian«, escribe en sus redes sociales. Tras esto, Ana Obregón se ha mostrado de lo más agradecida con el Festival de Vitoria, así como con todos aquellos «que estos años habéis encendido la televisión para ver mis programas y series», escribió entonces.

Álex Lequio, siempre presente en su vida

Está siendo un verano muy diferente para Ana Obregón, que intenta aprender a vivir sin la compañía de la persona más importante de su vida. En medio de su duelo, la actriz perdía hace unos meses a su madre, un duro golpe que ha dejado destrozada a su familia. A pesar de ello, la presentadora y también bióloga se ha centrado en en los suyos, quienes están cerca de ella para hacer que recupere la sonrisa, sin renunciar a recordarse todos los días de su pequeño del alma.