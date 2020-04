Este martes hemos amanecido con una tristísima noticia. Tras varios años luchando contra el cáncer Michael Robinson ha fallecido, dejando un enorme vacío en el mundo del deporte. El entorno del periodista ha comunicado que ha muerto a los 61 años: «Con tremenda tristeza os comunicamos el fallecimiento de Michael». A pesar del dolor que ahora sienten tanto sus familiares como su círculo más íntimo, ellos prefieren quedarse con sus innumerables recuerdos: «Llenos del mismo amor que le habéis demostrado. Os estaremos eternamente agradecidos por haber hecho a este hombre TAN FELIZ, nunca caminó solo. Gracias». Muchos rostros conocidos se han querido despedir de él, entre ellos, su compañera de profesión, Ana Rosa Quintana, que en directo y a primera hora de la mañana ha expresado la pena que le ha producido su partida.

«Ya saben ustedes que tenían un cáncer y al final ha fallecido. Hasta el último momento ha estado en los medios», comenzaba diciendo. Ella le admiraba y así lo demuestran las palabras que le ha dedicado tras su muerte. «Era un gran compañero, un hombre brillante, bondadoso y divertido. Estamos hablando de coronavirus, pero hay que ver la de gente que se está llevando esta enfermedad tan terrible. Desde aquí, nuestro pésame a su familia, a sus compañeros y a la familia deportiva en general», ha dicho la presentadora emocionada.

Sin embargo, Ana Rosa ha querido recalcar que desconoce si su estado de salud se ha visto perjudicado con coronavirus o si el COVID-19 en este caso no ha sido un factor. «Sé que estaba inmunodeprimido y que tenía un cáncer. Al final si se ha juntado o no con coronavirus lo desconozco. Terrible», ha comentado Ana Rosa. Otros como famosos como Sergio Ramos le han dado su último adiós a través de las redes sociales: «Michael Robinson conoció al hijo de la Paqui y yo tuve la suerte de conocer a Michael Robinson. Mi cariño a sus familiares y amigos. DEP. You’ll Never Walk Alone», ha escrito el jugador sevillano. No obstante, esto es tan solo un ejemplo de los mensajes que este día copan la Red, pues este guerrero conquistó el corazón de sus seguidores a lo largo de su amplia carrera.

Era la voz inolvidable e inconfundible del fútbol español y, sin duda, uno de los rostros más populares en su campo. Contaba con un estilo desenfadado y quien lo conoce lo tiene claro: «es irrepetible e insustituible». Ya nada será lo mismo sin él.

Hace tan solo una semana Michael dejó un mensaje tranquilizador en su cuenta de Twitter. Y es que el hecho de que no lo viéramos en televisión hizo que muchos de ellos se preguntaran sobre su estado de salud. «Para todos los que estáis preguntando deciros que sigo en lucha. Muchas gracias a todos por vuestro interés y vuestras muestras de cariño. Veo que nunca caminaré solo, os escucho como en Anfield: “You’ll never walk alone”. Gracias de corazón y mucho ánimo en el confinamiento», escribió el pasado 21 de abril.

Una dura batalla contra el cáncer

Fue el propio Robinson el que reveló públicamente que se había encontrado un bulto en la axila por el que le habían diagnosticado melanoma avanzado. «Puede que el cáncer me mate, pero no lo hará todos los días», dijo el pasado año. Se enfrentó a su lucha con optimismo y siempre dejó claro que jamás tiraría la toalla: «En muy pocos momentos de mi vida me he encontrado tan estupendamente. Incluso creo que debo ser el único paciente de cáncer del mundo que está engordando, me encuentro fenomenal». Señalaba que durante esta etapa había aprendido mucho de sí mismo y siempre agradeció el calor que sus admiradores le habían hecho llegar. «Si por un momento me faltara la fuerza, la gente me ha dado tanto cariño que no puedo evitarme sentirme agradecido. Hay mensajes que me han hecho llorar por la emoción que me han transmitido», aseguraba. Y es que su mensaje siempre fue esperanzador.

Su exitosa carrera

El delantero británico vistió en España la camiseta del Osasuna, pero una lesión de rodilla hace 30 años truncó sus planes. Él jamás se rindió, sino que se reinventó convirtiéndose en uno de los grandes en el mundo de la comunicación. Eso sí, dejó cariño y buen sabor de boca en todos los lugares en los que trabajó y así lo prueban las condolencias del Osasuna. «Estamos consternados por el fallecimiento de Michael Robinson. Su legado siempre permanecerá entre nosotros. Enviamos nuestro más cálido abrazo a sus seres queridos. DEP».