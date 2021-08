«Tenerte tantos años ha sido una suerte, aunque siempre me parecerán pocos», ha escrito la cantante rota de dolor.

María del Monte está pasando por uno de los momentos más complicado de su vida después de enfrentarse a la muerte de su madre, Bibiana, este sábado. Una duro golpe que llegaba tan solo unos meses después del fallecimiento de sus dos hermanos a causa del coronavirus. En medio de su tristeza por despedirse de uno de los pilares de su vida, la cantante ha sacado fuerzas para escribirle una carta de despedida a su progenitora a través de las redes sociales.

Horas después de darle el último adiós a su madre, María del Monte hacía uso de sus redes sociales para compartir una carta de despedida. En ella, la cantante asegura que va a ser complicado enfrentarse a la nueva etapa de su vida sin ella a su lado. «Me has dado la vida y me la has llenado tanto… que va a ser complicado seguir. Espero que me ayudes. Tenerte tantos años ha sido una suerte, aunque siempre me parecerán pocos», comenzaba a escribir.

La tonadillera está pasando por un complicado momento, una difícil y triste situación que llega tan solo unos meses después de que tuviera que despedirse de sus dos hermanos. Una tragedia familiar que ha dejado a María del Monte sin fuerza y que pide a su progenitora que, desde donde esté, la ayude a reponerse de los varapalos que le ha dado la vida. «Por mi parte intentaré seguir recordando tantos y tantos momentos como hemos vivido», expresaba.

María del Monte se ha deshecho en halagos a la hora de describir a la mujer de su vida y ha insistido en que nunca ha conocido a alguien que se pareciera a ella. «Tu energía, tu luz, tu sabiduría, tu saber estar, tu fuerza, tu alegría, tu sonrisa, tu mirada, tu gracia, tu desparpajo, tu amor… no tienes ni idea de lo que hemos aprendido de ti. Nos enseñabas sin proponértelo«, asevera. De la misma forma, ha reconocido que ha sido difícil volver a pisar su casa y no encontrársela porque la vivienda «está impregnada de ti». «Pero he descubierto que no es la casa. La que está impregnada de ti, soy yo!!!!!!!! Gracias por darlo todo. Te quiero. Sigue a mi lado, por favor. Sigue guiándome. Gracias por ser mi madre», finaliza.

María del Monte, muy afectada tras la muerte del pilar de su vida

A lo largo de los últimos meses, María del Monte se desvivió por cuidar a su madre y hacer todo lo posible para que no se enterara de que dos de sus hijos habían fallecido. La tonadillera está completamente afectada y abatida tras la pérdida del pilar principal de su vida y así lo reconocía a su llegada este domingo al tanatorio. «Estoy mal, pero me voy con la tranquilidad de que se ha ido tranquilita en casa y rodeada de amor como lo ha tenido siempre», admitía ante los reporteros gráficos.