Alexia Rivas ha querido compartir con sus seguidores el triste fallecimiento de su abuelo por culpa del coronavirus: «Te quiero como no he querido a nadie»

Alexia Rivas no está pasando por su mejor momento personal. Después de que en este 2020 se convirtiera en protagonista tras conocerse su relación con Alfonso Rivas en pleno confinamiento durante el Estado de Alarma, la periodista ha estado en el punto de mira de los medios de comunicación. Ahora, Alexia se enfrenta a un momento más duro de su vida: la pérdida de su abuelo por culpa del coronavirus. La joven ha querido compartir la noticia con sus seguidores a través de una emotiva carta dándole el último adiós a su abuelo y acompañado de unas imágenes inéditas de Alexia junto a él.

Alexia Rivas se enfrenta al fallecimiento de su abuelo por covid

Dicha carta comenzaba así: «Querido abuelo: Dicen que la tristeza es el precio que pagamos por vivir momentos inolvidables, así lo intento ver. Maldito covid«, comienza diciendo. Después revela la enfermedad que su abuelo sufrió hace ya casi diez años, pero lo feliz que ha estado por haber podido estar más tiempo junto a él: «Cuando hace 9 años te dio aquel maldito derrame cerebral sentía una rabia que no podía entender como ahora. Ahora doy las gracias por casi 10 años más de amor, de complicidad, de miradas, de sentirme plena y llena, de querer verte sonreír, de llamarte y llenarte de te quieros».

Al parecer, los últimos meses no han sido fáciles para el abuelo de Alexia Rivas, aún así, la periodista no se esperaba este desenlace: «Aunque llevaras un mesecito difícil, no me lo esperaba. No me lo esperaba porque no me lo quería esperar, porque realmente creo que en el fondo de mi corazón sabía la verdad. Hay veces que no queremos ver», cuenta. Alexia Rivas ha querido contar algunos aspectos más personales: «Cuando te dio el ictus yo tenía 18 años, la semana anterior habíamos celebrado mi mayoría de edad por todo lo alto, pero el mejor regalo fue tu carta que venía pegada al regalo: “para la reina de la fiesta y la estrella de mi universo”. Me gustaba nuestro pequeño universo».

La joven tan solo puede tener palabras de cariño y muy emotivas para su abuelo fallecido: «Era el mejor del mundo. Y lo seguirá siendo. El día del ictus lloré durante horas en el coche del que era mi novio y cuando dejé de llorar cogí mis libros de selectividad. Yo estudiaba en el hospital a tu lado mientras te daba una pelotita para que empezaras a mover y fortalecer la mano. La misma mano que pude darte antes de ayer y que tú levantabas para agarrarme.

Espero que la sigas moviendo donde estés, siempre cogiendo la mía. Para muchos Señor Rivas, para mi el abuelo Pepe. Te quiero como no he querido a nadie», ha sentenciado en una publicación donde además ha compartido el álbum más personal junto a su abuelo. Os mostramos las imágenes.