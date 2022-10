La vuelta de Ana Rosa Quintana al plató de su programa ya es un hecho. Después de 11 meses fuera de la televisión para centrarse en la recuperación del cáncer de mama que anunció que padecía, la reina de las mañanas ha retomado su rutina laboral. Lo ha hecho nerviosa, pero feliz. De hecho, no ha dudado en dar un discurso emotivo, dedicado en gran parte a todos los que han estado acompañándola todo este tiempo: familiares, amigos, compañeros de trabajo y personas anónimas. Han estado especialmente pendientes de ella Joaquín Prat y Patricia Pardo, que además de estar con ella cada día en el trabajo, también son amigos.

Joaquín y Ana Rosa se reencuentran: el tierno abrazo que se han dado

El primero en acercarse a Ana Rosa tras su discurso ha sido Joaquín Prat, que le ha dado un tierno abrazo: «Ahora que te veo ahí, parece que fue ayer», ha declarado. Y es que ha tenido la sensación de que no han pasado 11 meses desde que anunciara que se retiraba de la televisión para centrarse en superar la enfermedad. «Pues no, han pasado 11 meses… El día que te escuché diciendo que se te había hecho bola mi ausencia… quería decirte que a mí se me ha hecho una pelota», le contesta sobre unas palabras que dijo él hace unos días.

Ana Rosa Quintana estaba muy nervioso al comienzo del programa, por lo que le ha venido muy bien tener a su lado, aunque solo sea por un rato, a Joaquín Prat, con el que mantiene una relación de amistad. Le tiene mucho cariño y no ha dudado en decírselo: «Te quiero». Además, le ha hecho saber que estaba nerviosa: «Estoy nerviosa, tengo la boca seca».

«Te quiero», le ha dicho Ana Rosa a Joaquín Prat

Conscientes de estos nervios ha sido consciente en todo momento Joaquín Prat. Ana Rosa ha sido la que le ha dado la mano mientras este seguía con la escaleta del programa. Este gesto demuestra a la Ana Rosa Quintana más frágil. Pero no hay dudado de que la hace más humana. Lleva 11 meses sin pisar el plató de su programa y las emociones están a flor de piel.

Después ha llegado el turno de Patricia Pardo, con la que ha bromeado sobre la altura: «Sí, Joaquín mide 1,90 metro y yo 1,83», decía mientras se agachaba un poco para estar más a la altura de Ana Rosa. Ambas se han fundido en un tierno abrazo después de mucho tiempo sin verse.

El tierno abrazo de Patricia Pardo y Ana Rosa Quintana