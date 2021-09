A punto de cumplir 82 años, Concha Velasco ha dicho adiós a los escenarios con una última función en Logroso con la obra de teatro ‘La habitación de María’

Este 21 de septiembre, Concha Velasco puso fin a sus más de seis décadas sobre los escenario. La veterana actriz se despidió en el teatro Bretón, en Logroño, ciudad elegida porque le unen lazos familiares, con la última función de su gira ‘La habitación de María‘, una obra escrita por su hijo, Manuel Martínez. La vallisoletana, que colgó el cartel de localidades agotadas, no pudo evitar emocionarse ante su público, que al terminar la función no dejaron de ovacionarla durante un largo tiempo. Antes de bajarse del escenario Bretón, su hijo también subió sobre las tablas con un enorme ramo de flores para su madre, que no podía evitar las lágrimas en un momento tan emotivo para ella. «Estoy verdaderamente emocionada y quiero dar las gracias por esta despedida tan bonita«, dijo visiblemente conmovida. Pero las sorpresas tan solo habían dado comienzo.

Concha Velasco sale del teatro entre aplausos y vítores

A la salida del teatro, decenas de seguidores de la artista, que durante más de 60 años se ha dedicado a la interpretación, estaban agolpados a las puertas del teatro para recibirla entre aplausos y vítores. Un momento muy emotivo que tanto Concha Velasco como su hijo y su equipo agradecieron. Fueron muchos los seguidores que le dedicaron palabras de cariño a la actriz vallisoletana, que decía adiós a su carrera artística para descansar y estar con su familia. Hay que recordar que el próximo mes de noviembre cumplirá los 82 años. ¡No te pierdas el emotivo momento ene el siguiente vídeo!

Vídeo: Europa Press

La actriz desveló cómo se encontraba tras despedirse de los escenarios después de 6 década

Concha Velasco aprovechó para hablar ante los medios que también quisieron acompañarla en estos momentos tan especiales para ella. «Hoy estoy fundamentalmente triste porque me ha dado mucha pena, pero contenta porque esto es lo que queríamos en Logroño, en el teatro Bretón donde ya habéis visto cómo me quiere la gente», dijo al desvelar cómo se había sentido en esta noche tan única, su despedida. Puedes ver todas sus declaraciones en el siguiente vídeo.

Vídeo: Europa Press

En esta noche tan especial para Concha Velasco no faltaron sus seres queridos. Acompañada de su hijo Manuel, la actriz desveló que había dejado la profesión porque sus hijos quieren que descanse y disfrute ahora de los suyos, ya que debido a la edad ya tiene dificultad para andar. Unas palabras que el propio Manuel confirma a la salida del teatro: «Se merece descansar, estar con la familia y disfrutar de la vida, mi madre ha trabajado mucho como tantísimos españoles, pero ya toca que descanse y que esté tranquila». Su hijo está muy orgulloso de la madre que tiene. Así mismo lo ha revelado: «Es una maravilla, yo me siento terriblemente orgulloso de la madre que tengo y de la familia que tengo, estamos muy emocionados, ha sido un día precioso», ha dicho.

Vídeo: Europa Press