Esta semana está siendo, sin lugar a dudas, una semana muy especial para muchas personas. Con la llegada de la «nueva normalidad» ha sido el momento de reencuentros entre amigos, parejas y familiares tras varios meses separados. Como ha sido el caso de Emma García. A pesar que este domingo se acababa el Estado de Alarma y se levantaban las restricciones de movilidad, lo que permitía ya viajes por todo el país, la presentadora tuvo que retrasar un día el viaje hacia el País Vasco, donde se encuentra toda su familia. Desde el pasado 14 marzo, que se decretó el Estado de Alarma, han sido muchas las familias que han estado separadas. Hasta ahora.

Emma García ha viajado hasta el País Vasco, donde está toda su familia

Tal y como hemos dicho anteriormente, Emma García tuvo que retrasar su viaje a su ciudad natal debido a que este domingo trabajó al frente de ‘Viva la vida’. Tras el programa, la presentadora tomó el camino y, por fin, se ha reencontrado con su madre tras meses separadas. Emma ha querido compartir la felicidad que tiene tras su reencuentro con todos sus seguidores de Instagram. Ha compartido una imagen junto a su madre, ambas con una gran sonrisa y destilando belleza. Junto a esta ha escrito: «¡¡¡Mi luz, mi guía, mi refugio… mi ama!!!🌹❤️.** #FelizMartes #MiTierra #MiGente #MiFamilia #EnCasa #Emocionada #QuéGanas #ColeccionaMomentos #SeguimosEaRed». Con estas palabras ha desvelado que ya se encuentra en su tierra junto a su familia tras tantos meses separados.

Emma García ha recibido un sinfín de mensajes de cariño y emoción en la mencionada publicación. Por ejemplo, Irene Rosales, que colabora también en ‘Viva la vida’, le ha escrito: «Que alegría que puedas disfrutar ya de tu familia 👏🏻👏🏻 me alegro muchísimo!! ❤️😘»; otro de los colaboradores, José Antonio Avilés, ha dicho «¡Qué guapas!» o Makoke: «Dale muchos besossss ❤️❤️». Pero no solo han sido los compañeros de programa los que han querido mandarle mensajes de cariño, también sus propios seguidores, quienes no han dudado en piropear a su madre. «Que madre más guapa y joven!!😃, de tal palo tal astilla!😘😘», «Que guapa es tu madre!!!te parece un montón a ti!!!» o «Guapísimas!!! Tu ama está igual, la conocí hace años que venía de clienta a Tolosa en una tienda que trabaje. Muchos besos». Estos son algunos de los comentarios que ha recibido tras compartir la imagen.

La presentadora se emocionó al hablar de su hija este fin de semana

Está siendo una semana de emociones para Emma García. Durante este fin de semana protagonizó uno de los momentos más emotivos en su programa al hablar de su hija, Uxue. Esto ocurrió cuando Terelu Campos lamentó que se haya perdido muchos momentos de su hija Alejandra Rubio por estar en televisión trabajando. La vasca se sentía, de alguna manera, identificada con la hija de María Teresa Campos. Por este motivo, quiso compartir una escena que protagonizó ella misma con su hija.

«Recuerdo a mi hija que una vez me vio triste porque un programa no funcionaba y me agarró de la mano y me dijo ‘que más da, que te lo quiten y así estás más tiempo conmigo’. Fue muy importante”, dijo Emma García visiblemente emocionada. Estas palabras significaron mucho para la presentadora, que reflexionó sobre esta declaración y comenzó a tomar conciencia de que tenía que dejar un poco el trabajo de lado y priorizar más a su familia y, sobre todo, a su hija. Desde entonces son varias las ocasiones que ha demostrado el orgullo que siente por su hija adolescente.

Lo cierto es que no expone mucho a su hija en las redes sociales ya que todavía es menor de edad (tiene 13 años) pero cuando habla de ella no puede evitar no emocionarse. Sobre todo teniendo en cuenta las palabras de su hija hace unos años cuando pedía más la presencia de la presentadora en su día a día. Con sus palabras, Uxue dio una gran lección de vida a Emma García. Ahora, ella como hija también está disfrutando de la presencia de su madre tras varios meses alejadas.

Cabe recordar que su hija Uxue es fruto de su relación con Aitor Senar, con quien lleva casada desde el año 2000. Aunque la presentadora siempre ha preferido no mostrar su lado familiar, durante el Estado de Alarma se ha mostrado mucho más cercana y nos ha dejado imágenes inéditas, tanto de su hogar como junto a su familia. Ahora, la presentadora está pasando unos días en el País Vasco junto a los suyos, lo que le recargará las pilas de cara a este verano, que será uno de los más atípicos.