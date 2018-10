Emma García se pronuncia tras quitarle el programa a Toñi Moreno

Emma García y Toñi Moreno están viviendo una de las semanas más intensas de su vida después de que saltara a la luz que se cambiarán los programas. Toñi Moreno tendrá que dejar su sofá en el programa de Telecinco y cedérsela a la mítica presentadora de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’.

De esta forma, Toñi Moreno continuará presentando el programa de citas de Mediaset. Ninguna de las presentadoras de televisión había querido pronunciarse al respecto, algo que sí ha hecho ahora Emma García. Lo ha hecho a través de su Instagram, con una foto en la que aparece saliendo de uno de los estudios de la cadena.

“Gracias SIEMPRE por vuestro CARIÑO. SIEMPRE me sacáis una sonrisa hasta en los momentos difíciles. 💙💛❤️ Look: Vestido 👗 @cuplemoda

#FelizMartes #SeguimosGrabando#SeguimosEnLaRed #Always #Smile“, ha escrito la conocida presentadora.