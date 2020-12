Tras su reciente ruptura con Alberto Jiménez, con el que estuvo cinco años, la actriz ha encontrado de nuevo el amor en un joven músico.

A rey muerto, rey puesto, dicen. Tras su ruptura con su expareja, Alberto Jiménez, Vanesa Romero ha encontrado un nuevo amor. La actriz, que anunció su ruptura con su anterior novio el pasado mes, está de nuevo ilusionada. Su corazón late por un joven llamado Emilio Esteban. Un joven que, al igual que su antiguo amor, también se dedica profesionalmente a la música: es cantante, compositor, productor, arreglista y director de orquesta.

El nuevo novio de Vanessa Romero es músico

El hombre que hace latir el corazón de la intérprete de ‘La que se avecina’ trabaja como productor musical. Apasionado de su labor, el joven suele compartir numerosas fotos de sus colaboraciones y encuentros con artistas en sus redes sociales. Hasta el momento, la alicantina no se ha pronunciado sobre su chico, pero fuentes cercanas a la actriz revelan que está muy ilusionada con su nuevo amor.

Emilio Esteban, formado en Berklee College of Music y graduado en la Universidad Europea de Madrid, presume de sus amigos colegas de profesión. Entre ellos, la cantante Rosa López, con quien mantiene una relación de amistad. También mantiene lazos con Juanes, Il Divo, Raphael, Aitana, Niña Pastori, Sergio Dalma, Mala Rodríguez, Pablo López o Nena Daconte, entre otros. En su perfil de Instagram suele mostrarse especialmente activo: en él comparte con frecuencia instantáneas de sus proyectos profesionales.

Hace apenas dos meses, Emilio Esteban compartía una foto de una cena con amigos en la que, curiosamente, se encontraba Vanesa Romero acompañada de su entonces pareja, Alberto Jiménez. Este es el vocalista y batería de la banda Showpay, de la que también forma parte su hermano. También es compositor y productor musical, el oficio al que se dedica el actual amor de Vanessa Romero.

Vanessa Romero comenzó su affaire con Alberto Jiménez hace cinco años. El primer acto público al que acudió con él fue a la entrega de los premios YoDona Internacionales, en el año 2016. Jiménez fue el hombre que le devolvió la ilusión después de romper con Alberto Caballero, del que se separó en 2013. La artista e ‘influencer’ contrajo matrimonio con el sobrino de José Luis Moreno (y creador de ‘Aquí no hay quien viva’ y ‘La que se avecina’) en 2012.

Hace unas semanas, Vanesa Romero hablaba abiertamente de su ruptura con Alberto Jiménez. «Es un final final», señalaba, dejando claro que no hay vuelta atrás. Ambos decidían poner punto y final a su idilio y seguir caminos separados. No cabe duda de que 2020 ha sido un año importante para la actriz. Este año no solo ha encontrado el amor. En mayo publicaba “Música para Sara”, su primera novela. Entonces, anunciaba emocionada su lanzamiento con unas emotivas palabras: «Hoy es un día muy especial para mí, por fin la historia de Sara ve la luz ❤️… Ojalá la disfrutéis tanto como yo lo he hecho escribiéndola».

Vanesa y su actual novio ya viven juntos en un chalet a las afueras de Madrid de 290 metros cuadrados y valorado en unos 600.000 euros.