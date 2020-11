Para poder presumir de cuerpazo, la actriz hace muchas horas ejercicio. También practica el ayuno intermitente. Estos son los alimentos prohibidos de su estricto régimen.

Que Elsa Pataky dedica muchas horas a cuidar su cuerpo no es nada nuevo. Que vigila al máximo lo que ingiere, tampoco. Sin embargo, lo que no conocíamos aún en detalle sobre sus estrictos hábitos deportivos y, en especial, los nutricionales, son los alimentos que tiene vetados en su estricta dieta.

Para mantener a punto su cuerpo 10, la actriz practica ayuno intermitente. Esta dieta se basa ayunar durante un determinado periodo del día. En su caso, sigue el ayuno 16/8, que consta de dos partes. Durante determinadas horas (que en el caso de Pataky son 16 horas) no come nada sólido. En cambio, sí puede tomar algunos líquidos. En las ocho horas restantes, que es cuando se puede romper el ayuno, le está permitido tomar ingredientes sólidos. Lo que se coma durante ese tiempo es crucial. Y es que en ese intervalo de horas hay que ingerir las calorías que debemos consumir a lo largo del día.

La cantidad de calorías de la dieta que sigue Pataky depende del peso y circunstancias de cada persona, pero en cualquier caso debe tratase de alimentos sanos y saciantes: arroz integral, quinoa, trigo sarraceno, frutas, verduras, proteínas… En esas ocho horas hay que tener mucho cuidado con los alimentos prohibidos, que son los alimentos ricos en grasas o los ultraprocesados como las harinas o los azúcares refinados. Tampoco forma parte de la dieta de la ex de Fonsi Nieto las bebidas carbonatadas ni el alcohol. Al menos no de manera habitual, ya que es muy disciplinada en lo relativo a su régimen alimenticio.

Elsa Pataky recoge los secretos de su dieta para estar fuerte, sana y en forma en ‘Strong, How to eat, move and live with strength and vitality’. Un libro que se vende en versión PDF y en el que habla de los beneficios el ayuno como método para quemar el exceso de grasa corporal y prevenir el envejecimiento. «Un día dejas de comer a las ocho de la tarde. Mi marido y yo estamos 16 horas sin comer y lo hacemos todos los días», contaba en una entrevista reciente en ‘El Hormiguero’. «En 16 horas haces descansar a tu cuerpo para no seguir oxidando«, revelaba en el programa de Pablo Motos. En su caso le resulta fácil estar 16 horas sin llevarse nada a la boca porque en Australia, donde vive con el actor de Hollywood, se cena muy temprano.

Los expertos en nutrición aseguran que el ayuno 16/8 de Elsa Pataky y su marido, Chris Hemsworth, es perfecto para aquellos las personas que deseen fortalecer sus músculos sin acumular mucha grasa. También parece ser la dieta favorita de muchos artistas de la Meca del Cine, como Hugh Jackman. El actor australiano conoció el ayuno intermitente cuando se preparó para meterse en la piel de Lobezno en las películas de «X-Men». Desde entonces es fiel a este hábito: «Me siento genial con este régimen. Me siento con más energía y duermo mucho mejor», ha reconocido.

En España, muchos rostros conocidos se han sumado a los beneficios de la dieta que sigue Elsa Pataky. Es el caso de Tania Llasera. Perdió 10 kilos durante el confinamiento gracias al ayuno intermitente. «Intento ayunar 16 horas cada día y me va genial», explicaba. En total fueron 70 días de ayuno intermitente, que según reconocía le habían sentado «bien». «Estoy llena de ideas, de energía, me siento ligera y estoy feliz de estar cómoda en mi piel», contaba en Instagram.