Justo cuando se confirma que Julián Muñoz vuelve a la televisión con una docuserie que él mismo protagonizará, se ha conocido el golpe más duro que le ha asestado la vida. Una de sus hijas, Elia Muñoz, padece cáncer y actualmente está recibiendo tratamiento. Ella misma lo ha confirmado en las últimas horas, siendo la propia Elia la que se ha mostrado rota por el momento que atraviesa. «Perdona que sea bastante escueta, pero hoy me encuentro regular. Es cierto lo dicho. Muchas gracias y disculpa no poder decir más», ha dicho a ‘Jaleos’. Sus palabras llegan después de que su madre, Mayte Zaldívar, haya pedido que se rece por la salud de su hija y es que toda la familia desea que Elia pueda salir victoriosa de esta ardua batalla. «Ahora mismo necesito un milagro del cielo en mi vida. Todo lo demás no me importa nada. Es algo que me arrea el corazón, es algo que me pasa y es lo peor que me ha pasado en mi vida. Os pido que recéis por mí, que me envíen vuestras mejores energías para que me salga bien», ha dicho la ex de Julián Muñoz a ‘Sálvame’.

Ha sido el propio Kiko Matamoros quien este lunes dio más detalles acerca del problema de salud que afronta Elia a sus 40 años. Ya está recibiendo quimioterapia y el pronóstico es positivo, pues se ha detectado pronto afortunadamente. «Mayte está personalmente muy tocada. Es un problema que afecta a un miembro de su familia. Concretamente, a una de sus hijas. Se le ha detectado un tumor. Ha empezado el tratamiento, la quimioterapia. Las primeras noticias son positivas. La detección ha sido suficientemente pronto para que el desarrollo no haya ido más allá. Su hija tiene cuarenta años«, dijo el colaborador del programa vespertino. Si bien Julián Muñoz no se ha querido pronunciar todavía acerca de ello, sí que hay rostros conocidos que han tenido la oportunidad de hablar con él sobre este asunto y todos insisten en lo mismo: hace frente a su momento más duro. «Es en una zona del cuerpo complicada. Suele tener unos efectos bastante dolorosos y fastidiosos. Está en muy buenas manos. Julián también lo sabe y está destrozado. Me pide que se trate con el máximo respeto», ha comentado Kiko.

Estas Navidades quisieron reunirse todos después del varapalo que habían sufrido para apoyar a Elia en esta etapa tan complicada. Así lo explicó Carmen Borrego, que manejaba información sobre ello: «Es algo muy fuerte, lo más fuerte a lo que ha tenido que hacer frente Mayte. Es algo que ha provocado que esta Navidad cenaran todos juntos, que su familia se una». Elia y su hermana Eloísa son lo más importante para el que fuera alcalde de Marbella y Mayte, por lo que ahora toca apoyarla y remar todos en una misma dirección. A pesar de que en la mayoría de ocasiones, la hija de Julián ha preferido permanecer en un segundo plano, lo cierto es que ha acudido varias veces a un plató. Ejemplo de ello cuando acudió como defensora a ‘Supervivientes’ mientras su madre participaba en el reality.

