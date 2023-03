Elena Tablada y su último zasca a su ex, Javier Ungría

"Lo mejor para mis hijas ha sido que ese matrimonio se rompiese. Ahora he vuelto a hacer el papel de mamá de mi hijas al 100%, como ellas me necesitan. De nada vale que te digan que te quieren si no te lo demuestran". Estas palabras de Elena Tablada demuestran que está convencida de su ruptura con Javier Ungría. El punto y final de su matrimonio llegó hace siete meses, pero sigue teniendo alguna herida abierta. Prueba de ello, sus reacciones en redes sociales, donde acaba de lanzar un zasca a su ex. Si bien no nombra a Javier Ungría, padre de su segunda hija y su última relación, son muchos los que han dado por hecho que se refería a él.

La diseñadora de joyas ha compartido un pantallazo en el que se puede ver la petición de amistad que ha recibido en su perfil de Instagram de una cuenta que se hace llamar "curación después de un narcisista", un perfil que Elena Tablada ha entendido como una casualidad del destino. "Eh, esto ya es mucho. ¿Cómo puede ser que comience a seguirme esta cuenta? Me lo ha mandado el universo directo para mí o es el algoritmo? Pero, ¿qué me estás contando?", escribe. Aunque Javier Ungría no ha respondido, ni entrado en polémicas, todo apunta a que no le habrá gustado leer esta indirecta de Elena Tablada.

La noticia de la ruptura vio la luz el pasado verano tras seis años juntos y una hija en común. Aunque en un principio pareció una separación temporal, ambos tomaron la drástica decisión de separarse de manera definitiva. Fue la revista SEMANA quien reveló en exclusiva que estaban pasando el verano por separado, detalle que hizo saltar todas las alarmas. Elena Tablada confirmó lo que era un secreto a voces: "Después de 6 años de una preciosa relación, a pesar de que ninguna es un camino de rosas hemos decidido dar un 'pare' para así poder respirar y ver en qué consiste realmente la felicidad". Parece que su percepción de su historia de amor podría haber cambiado durante estos meses.

Las confesiones de Elena Tablada sobre su ruptura han provocado que Javier Ungría salga del paso y se moje, asegurando que está tranquilo, soltero y feliz. No quiere batallas y mucho menos enfrentarse a Elena, con quien prefiere que reine la cordialidad por el bien de su pequeña. "Lo que diga ella está bien dicho. No me hace nada de daño. Yo estoy fenomenal y la vida hay que tomársela con humor, ¿vale? Eso es importante", ha dicho el empresario. De este modo, él intenta que reine la paz, pero ¿cambiará de actitud al leer la nueva publicación de Elena Tablada en la Red? Tan solo hay que esperar.