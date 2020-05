«Gracias por quedarte en el hotel útero. Es hora de salir. Te has quedado más de la cuenta», escribía Naele, hermana de Elena Tablada, hace tan solo unos días. Un mensaje que había escrito junto en una pizarra mientras posaba con su barriga y una maleta para ir al hospital. Sin embargo, este martes ha dado la buenísima noticia de que ya se ha convertido en madre por primera vez y, por ende, Elena en tía. Esta fantástica noticia se produce solo un mes después de que llegara al mundo Camila, la primera hija de Tablada y Javier Ungría, por lo que ambas primas se llevarán muy poquito entre ellas y, de este modo, puede que haya nacido su mejor compañero de juegos.

Ha sido la propia Naele la que junto a una imagen en la que aparece con su marido con mascarilla ha revelado que, por fin, se estrenan como padres. «Después de dos largos días…El niño de nuestros ojos llegó al mundo con 3,060 kilos de amor y 48,5 centímetros de alegría», ha escrito sobre su bebé. Y es que Oliver ya ha llegado, aunque la espera, según ella misma ha dicho, ha sido larga. Aunque su familia todavía no habrá podido conocer a la pequeña dadas las estrictas medidas del estado de alarma, Elena Tablada está pletórica. Así lo ha revelado la diseñadora en sus redes sociales a través de una storie: «Oficialmente me estreno como tía. Qué sentimiento más emocionante. Bienvenido a nuestra vida Oliver. Gracias por elegirnos. Naele te queremos». Poco después, han sido muchos los seguidores que han felicitado tanto a Naele como a su esposo, a quienes le han dado la bienvenida tras la llegada de este nuevo y esperado miembro tan especial.

Así las cosas, Naele y Tablada vivirán esta etapa juntas, pues además de lo especial que puede ser madre, también se llevan a la perfección. Tienen una fantástica relación y buena prueba de ello que incluso protagonizaran una sesión de ‘belly painting’ en la que a ambas se les pintó su barriguita con dibujos personalizados con los que se sintieron encantadas. Se desconoce cuando se reunirá todo el círculo de Naele, pero probablemente sea pronto, ya que la familia está tremendamente unida. A pesar de que tuvieron que vivir la recta final de sus embarazos separadas, de ahora en adelante y siempre que lo permitan las fases decretadas por el gobierno según la provincia, ambas hermanas pasarán esta etapa juntas.

Todo un ‘baby boom’

Este baby boom se suma también al embarazo de Rosanna Zanetti, quien hace tan solo unos días anunció en sus redes sociales junto a David Bisbal que en los próximos meses se convertirán en padres de nuevo.

Rosanna y David Bisbal también amplían la familia



«La familia sigue creciendo y no podemos ser más felices! Bebé en camino 🙏🏼❤️ #4meses @davidbisbal El segundo domingo de Mayo se celebra “El día de las madres” en mi Venezuela y en varios países de Latinoamérica. Aprovecho para felicitarlas y enviarles todo mi cariño.Feliz día mamis», escribió la venezolana. Y es que poco a poco van ampliando la familia, algo que deseaban hacer desde hacía tiempo. Sin embargo, son muchas las incógnitas que sobrevuelan sobre el segundo bebé de la pareja. Todavía no se sabe el sexo de su pequeño, por lo que habrá que esperar para seguir conociendo más detalles sobre el nuevo hijo del cantante almeriense.

«Vamos a ver si vamos a por la parejita«, dijo hace tan solo unos días Rosanna cuando fue preguntada por ello. Unas palabras que concedió cuando fue preguntada por los paparazzis cuando acudía a la peluquería y en ese instante se hizo evidente que su tripita es mucho más acentuada de lo que algunos se podían llegar a imaginar.