La diseñadora de moda ha recibido numerosas críticas tras compartir fotos del funeral de su abuela y ahora da explicaciones al respecto de manera rotunda.

Elena Tablada ha pasado unos días muy duros tras la muerte de su abuela, a la que estaba muy unida. Después de compartir con todos sus seguidores algunas imágenes del entierro, han sido muchos los que le han dedicado palabras muy duras por mostrar públicamente algo tan íntimo.

Pues bien, la diseñadora de moda ha dado ahora explicaciones al respecto: «Mi familia somos peculiares sí, pero no tengo que gustarle a todo el mundo. Yo tengo la mejor familia para mí, y sí, hacemos fotos porque es la única manera de mantener el recuerdo vivo. Así me enseñaron, estoy orgullosa de ellos y ojalá todos sintieran el respeto que he heredado yo y que me han enseñado por respetar a los demás, cómo actúan ante el luto, y a tener grandes valores frente al luto como me han enseñado a mi», explicaba rotunda ante las críticas que ha recibido en los últimos días.

Se ha visto en la necesidad de dar explicaciones sobre lo que ha estado leyendo en la última semana. Aunque ha recibido también mensajes de cariño y apoyo, Elena Tablada no ha podido obviar los mensajes más duros. Ha denunciado todos ellos a través de las redes sociales con la intención de que se acaben: «No soy de estos vídeos, pero es que siento que tenía que hacerlo, porque el bullying online está fuera de control. Hay tanto odio en las redes, tanta envidia, tanta maldad, tanta falta de respeto, tanta inhumanidad… hay que hacer algo al respecto. Estoy muy tranquila con mi vida, allá cada uno con cómo vive la suya».

Entre el discurso que ha dado en las redes sociales, Elena Tablada se ha mostrado muy enfadada por los duros mensajes que ha recibido sobre la educación que está dando a su hija. Y es que esta acudió al funeral de su abuela y ella ahora ha pedido respeto: «Ya hace casi una semana que se fue mi abuela. Yo me crié con ella, era como mi madre. Quería dar las gracias por todos los mensajes, han sido un gran consuelo, muchos me han ayudado muchísimo. Quiero darle las gracias a las personas que tienen necesidad de dar su opinión», empezaba diciendo.

«Cómo crío a mi hija, lo decido yo, lo pienso, lo medito, lo estudio mucho… Si la llevo a un funeral de su bisabuela lo hago porque ella me lo ha pedido. Creo que no se le puede engañar a los hijos, tienen que entender que existe la muerte. Así es la única manera de que entiendan la vida. El amor se da mientras estamos aquí. No haberla dejado acudir al funeral de su bisabuela, a la que adoraba, nos hubiera pesado a las dos. Hay que hacerle entender que existe la muerte, físicamente estamos aquí de paso, pero que estamos siempre en nuestros corazones. Agradezco mucho vuestra opinión, pero no me importa. Disfruten la vida, de vuestra familia…. A mi no me importa vuestra vida, espero que sepan respetar la mía», terminaba diciendo.