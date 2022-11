Elena Tablada tiene talento para diseñar. Ya lo demostró con las joyas y ahora ha vuelto a hacerlo con la decoración y es que se ha lanzado a redecorar su habitación tras su ruptura con Javier Ungría. Para ambos era su dormitorio, su estancia más íntima y eso le ha llevado a tomar la firme decisión de cambiar varios detalles del mismo, eso sí, casi reutilizando todo su mobiliario. La empresaria ha optado por quitar el vinilo que tenía en su pared frontal y lo ha cambiado por uno efecto cemento, siendo ella misma la que ha quitado el anterior y ha dispuesto el nuevo. Tiene mucha mano y se le da de maravilla, algo que también ha querido hacer con su cabecero, el cual ha tapizado quitando previamente las tachuelas, forrando de nuevo con gomaespuma, ajustándola con grapas y sustituyéndola por una tela completamente diferente.

Aunque Elena Tablada dice no estar del todo satisfecha con el resultado, lo cierto es que este cambio le ha servido para aportar aire fresco a su dormitorio. «Ya tocó meterle un cambio y limpiar todas las energías de donde duermo cada noche. Aunque no me acaba de convencer nada frío, por eso no me encaja el papel de cemento… por algo se empieza. En 3 días cambio 🤪 si se trata de realizarte, cambiar, mover, enterrar, tapar, llorar, destruir , cerrar, perdonar, despedirse… y dejar hueco para lo bueno que viene«, ha dicho Elena Tablada. Aunque el resultado es fantástico, ella asegura que pronto cambiará el vinilo y le dará un nuevo toque a esta estancia repleta de luz.

Desde SEMANA hemos encontrado un papel muy similar que imita al cemento gris, tiene acabado en mate y permite dibujar sobre él. De hecho, hay quien lo emplea por ejemplo para la cocina, ya que sirve para hacer notas, esquemas o ideas de tus reuniones, lo que lo convierte en algo mucho más especial. No te pierdas las imágenes del proceso a continuación.

Cabe señalar que no es la primera vez que Elena Tablada se convierte en diseñadora por un día. La ex de Bisbal se define así misma como un «culo» de mal asiento por lo que no deja de estar haciendo cambios en casa. Ya sea cambiando cuadros, vinilos o la disposición de los muebles, Tablada consigue dar giros radicales a su propia vivienda. Aunque lo ha hecho en varias ocasiones, tras el confinamiento ha retomado esta práctica a la que tanto gusto ha cogido y lo cierto es que se le da genial.