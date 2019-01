Elena Tablada no puede estar más feliz por su reciente matrimonio con Javier Ungría. La pareja se dio el ‘sí, quiero’ en una ceremonia religiosa el pasado 9 de diciembre en La Habana, Cuba, y un mes después, no pueden estar más felices. La propia diseñadora así lo hacía saber: “Hoy, hace un mes estaba casándome con el hombre de mi vida, en mi isla favorita, con mi gente favorita! Buena excusa pa’ colgar otra foto! 😁 a ver a quién no le viene bien!!”, escribía hace cinco días.

Leer más: Javier Ungría, marido de Elena Tablada, ingresado en el hospital al comenzar con mal pie el año

Tras la gran fiesta, el marido de Elena Tablada ha aprovechado el nuevo año para acudir al hospital para resolver alguna molestia que tenía en la pierna. Para ello se puso en manos de los médicos. Por suerte para él, no ha estado solo ya que ha contado con la inestimable compañía de una ‘enfermera’ de lujo, la propia Tablada, que no se separa de su paciente favorito.

Pues bien, tras recibir el alta, Javier Ungría continúa recuperándose de la operación en casa, rodeada de los familiares y amigos que acuden a visitarle. Además, no dudan en llevarle algún que otro regalo para hacerle la recuperación más amena. Y es que alguien le ha regalado una botella de ron de la marca Havana Club: “Así se cuida mi Harry!”, escribía Elena Tablada junto a una instantánea en la que aparece con la botella y la pierna con la escayola sobre la mesa.

4 Javier Ungría ya está en casa recuperándose de la operación 3 Ha esperado al inicio de año para someterse a esta operación Elena Tablada ha estado muy pendiente de su marido en todo momento, de hecho, no ha dudado en llevarle algún capricho de comida al hospital. El propio Javier compartía desde su Instagram imágenes de la sorpresa muy agradecido. Allí, han pasado unos días, y han encontrado todo tipo de cosas para entretenerse, como ver películas en el la tablet. El pasado 10 de enero, Javier Ungría recibía el alta. Elena Tablada fue la encargada de acercar el coche hasta la puerta del hospital para que su marido anduviera lo menos posible. La diseñadora se mostró muy atenta con Javier y cargó con la maleta en el maletero. 2 Javier Ungría recibía el alta el pasado 10 de enero 1 Elena Tablada se mostró muy atenta en todo momento

