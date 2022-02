Elena Furiase está pasando por una de las etapas más dulces de su vida después de que anunciara a principios de enero que hará abuela por segunda vez a Lolita Flores. En medio del buen momento por el que pasa, tanto a nivel personal como profesional, la actriz ha compartido en sus redes sociales que ha dado positivo en Covid-19. Un revés del que ha querido dar todo tipo de detalles para tranquilizar a sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, Elena Furiase ha comunicado que se ha contagiado de coronavirus y que tanto su marido como su hijo, Noah, han dado negativo tras hacerse una PCR. La hija de Lolita Flores ha querido compartir cuál es su estado de salud para contar así cómo es su experiencia al pasar la enfermedad estando en estado de gestación. En concreto, la actriz ha confirmado que está en continuo contacto con su ginecóloga: «No hay problema, no hay riesgo, todo genial«.

Por otro lado, Elena Furiase ha apuntado que el único dolor que siente es en los labios, en los que le ha salido como una especie de quemadura. «Mis síntomas son dolor de garganta, dolor de cabeza que cada vez va a menos y por la nariz no pasa nada, tapada», comenta. En sus vídeos, a los que ya ha bautizado como ‘Diario de una embarazada con Covid‘, también reconoce que en la noche del viernes tuvo un poco de ansiedad porque pensó que se ahogaba. Sobre esto, ha recalcado que se mide continuamente el oxígeno y la saturación en sangre.

Elena Furiase también deja claro que no ha sido su madre quien la ha contagiado. Cabe recordar que Lolita Flores dio también positivo hace tan solo unos días y a la que no ve desde hace dos semanas. La actriz apunta a que ha sido su hijo quien le ha contagiado. A pesar de este revés, la nieta de Lola Flores se muestra bien de ánimo y deseando que acabe su confinamiento.

Hace unos días, Lolita Flores compartía en sus redes sociales un test de antígeno positivo y confirmaba así su contagio. Tras esto, la jurado de ‘Tu cara me suena’ comentaba que llevaba unos días encontrándose mal, aunque iba mejorando conforme pasaban las horas. «Me he ido salvando estos años, pero al final lo he pillado como cualquiera. La Covid no entiende de trabajos, razas, edades, apellidos, profesiones, religiones, sexualidad… Es un bicho que está y seguirá. Cuando se va la oscuridad llega la luz», comentaba para aclarar el motivo de su ausencia en las próximas entregas del programa de Antena 3.

A la espera de su segundo hijo, el mejor broche de oro a su relación con Gonzalo Sierra

El sábado 18 de septiembre, Elena Furiase y Gonzalo Sierra se daban el «sí, quiero» ante un buen grupo de familiares y amigos en la localidad gaditana de Vejer de la Frontera. En un enclave de lujo, la pareja ponía el broche de oro a su bonita y discreta historia de amor. Ambos se conocían a través del hermano de la actriz, Guillermo Furiase, y lo suyo fue un auténtico flechazo. Desde entonces no se han separado y han formado una bonita familia que está a punto de ampliarse.

La protagonista de ‘El internado’ comunicaba la feliz noticia a través de un vídeo en sus redes sociales y confirmaba que se encontraba en el tercer mes de gestación. Una noticia a la que tildó de normal y «natural de la mujer que quiera ser madre». La hija de Lolita Flores quiso esperar el tiempo recomendado por los médicos para dar la feliz noticia: «He intentado llevarlo lo más en secreto posible porque los tres primeros meses son complicados».

Horas después, su madre reaparecía en público y se mostraba encantada y feliz con la vida. Llena de emoción, Lolita Flores espera y cuenta los días para poder tener en brazos a su segundo nieto. En cuanto a la preferencia del sexo del bebé que espera su hija, ha asegurado que no le importa: «Me da igual, que venga bien y mi hija esté bien».