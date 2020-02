4 ¿Qué se les puede decir a esos padres?

Yo no sé árabe y mi inglés es escaso… (se emociona y tiene que parar unos segundos). Lo primero que he hecho al regresar ha sido coger un profesor de inglés para, si voy otra vez al terreno, poder comunicarme. Pero esas mujeres no necesitan palabras sino hechos. Luego, aunque no pude comunicarme mucho a través del diálogo, si lo hice con abrazos, caricias, llorando juntos… porque necesitan sentir esa empatía. Los padres están constantemente abrazando a sus hijos y siendo fuertes, pero cuando se apartan de ellos, se derrumban. Se te rompía el corazón cuando les preguntábamos a los niños qué querían ser de mayores y nos decían que profesores para enseñar a otros niños o dentistas para que sus padres no tengan los dientes tan mal….