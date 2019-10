View this post on Instagram

Hasta siempre, mamá. Me quedo con tu sonrisa, tus increíbles ojos verdes y nuestras siestas en tu cama, acurrucada a tu lado y sintiendo tu piel, aún maravillosa a los 92 años. Te voy a echar de menos, pero sé que estarás junto a tus adorados Kardam , Angela y Guillermo. R.I.P. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼💔❤️ Bye, mum. I will always remember your smile, the kindness in your beautiful green eyes and our naps together, snuggled in your bed and feeling your skin, still amazing at 92. I will deeply miss you, but you now rest in peace next to your beloved Kardam, Guillermo and Angela. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼💔❤️