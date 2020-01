El acercamiento entre Kiko Jiménez y Estela Grande está siendo el tema protagonista de los últimos días de ‘El tiempo de descuento’. Gracias a esta segunda parte del concurso, en la que están pasando mucho tiempo juntos, ambos han conseguido resolver sus desavenencias. Sin embargo, algunas palabras del colaborador de televisión han molestado -y mucho- a la mujer de Diego Matamoros.

Y es que durante la prueba semanal, Anabel Pantoja ha preguntado a Kiko Jiménez si se arrepentía de algo, a lo que contestó rotundo. «Borraría ciertos comportamientos que tuve con Estela porque sin darme cuenta, ciertas caricias, ciertos momentos, que no sabíamos en qué estábamos pensando… eso ocasionó problemas a otras personas. Si pudiera echar para atrás, cambiaría eso», comentaba ante la sorpresa de Estela.

Después de estas declaraciones, Estela se quedó muy afectada, por lo que Kiko no dudó en preguntarle qué ocurría. «Yo puedo defender lo mío, y lo voy a defender siempre, pero nunca te voy a hacer de menos a ti, ni a dejarte en evidencia», le explicaba. «¿Te ha sentado mal?», le respondía Kiko, a lo Estela asentía.

«No podemos tener ese acercamiento… y no porque no me apetezca. Es muy sencillo de asimilar…», declaraba rotundo Kiko. «Me fastidia todo lo que dices cuando no es a mi favor. Fin», decía Estela. «Yo te tengo un montón de aprecio, pero una cosa no quita la otra. No puedo hacerle daño. Hay que reconocer que no debimos de hacer bien ciertas cosas», declaraba Kiko, a lo que Estela contestaba que ella no se arrepentía.

Tras la conversación, Kiko Jiménez ha acudido al confesionario para comentar qué piensa de todo esto: «Estela siempre ha jugado a la ambigüedad. Nunca ha sido clara del todo. Me da la sensación que quiere retomar la relación bonita que teníamos, pero lo que no voy a hacer es ser yo el valiente. A mi me repercutiría, porque yo sé que a Sofía eso le haría mucho daño, y yo de quien estoy enamorado es de Sofía», comenzaba diciendo.

«Llevo tiempo con un nudo en el estómago. Tengo un pálpito, un presentimiento que me hace pensar que voy a perder a Sofía. No sé que me pasa… La otra vez lo pasé fatal, estuve a nada de perderla. Ella estaba mal, no quería que entrara», dice entre lágrimas. ¿Conseguirán superar esta separación y seguir juntos cuando salgan de la casa de Guadalix?