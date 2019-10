Dos meses es lo que ha durado el conato de buena relación tras el matrimonio de Miley Cyrus y Liam Hemsworth. Ambos se divorciaron amistosamente el pasado 11 de agosto y pidieron mantener su privacidad con el objetivo de tener una ruptura sin reproches mutuos. Pero ha sido la irreverente cantante quien se ha encargado de hacer saltar por los aires sus intenciones iniciales.

El vídeo de Miley Cyrus con su nuevo novio, Cody Simpson, que destroza a Liam Hemsworth

Miley ha grabado un directo en Instagram en el que ha criticado duramente hasta el que hace bien poco era su marido: «No es una buena persona». Todo comenzó cuando respondía a una usuaria sobre su nueva ilusión sentimental, el también cantante Cody Simpson. «Él es la única buena persona con la que he salido. El resto es una mierda». Unas palabras de descalificación que a buen seguro no han sentado nada bien a Liam Hemsworth.

Pero Miley Cyrus no se quedó ahí y quiso puntualizar acerca de su nueva relación y animar a otras chicas a no perder la fe en encontrar una pareja que merezca la pena: «Pensé que era gay ya que todos los hombres me parecían malos hasta que llegó Cody. Así que chicas: no os rindáis. Hay buenos chicos por ahí, solo hay que encontrarlos».

No cabe duda de que ha encontrado el amor al lado del cantante, cuya relación está confirmada desde que aparecieran unas fotos juntos hace tres semanas. De hecho, medios extranjeros apuntan a que ya están viviendo juntos en Sidney, Australia. Todo en tiempo récord pero Miley siempre hizo las cosas a su manera.

Ver esta publicación en Instagram clearly a boys bathroom. Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus) el 20 Oct, 2019 a las 12:14 PDT

El cuñado de Elsa Pataky también ha rehecho su vida sentimental y ha sido visto en actitud muy cariñosa con Maddison Brown, actriz conocida por su interpretación de Kirby Anders en la ficción ‘Dinastía’, que en España se puede ver a través de Netflix.

