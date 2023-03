El refugio de Carla Vigo tras estar ingresada

Carla Vigo confesaba hace unos días en las redes sociales que había estado ingresada en las últimas semanas debido a su bulimia. Una noticia que ha dejado preocupada a su tía, la Reina Letizia, tal y como te contábamos en exclusiva en SEMANA este pasado miércoles en nuestro nuevo ejemplar. La hija de la fallecida Erika Ortiz está pasando por un mal momento debido a ciertos desengaños sentimentales y profesionales, algo de lo que ha hablado también públicamente. La actriz ha encontrado en sus redes sociales la manera de conectar con sus seguidores, algo que le sirve como refugio en estos difíciles momentos.

Carla Vigo se caracteriza por decir lo que piensa, sin ningún tipo de filtros. Por ello, no es de extrañar que se comunique de tú a tú con sus seguidores. Siempre habla de temas de actualidad y de todo aquello que le interesa y da su opinión sin pelos en la lengua. En los últimos días, se ha sentido tan refugiada con sus seguidores que no ha dudado en hacer directos en Instagram hablando de la importancia de la salud mental y ha lanzado importantes reflexiones. La sobrina de la Reina Letizia siente que muchos se pueden sentir identificados con ella y por eso comparte sus vivencias. Es una manera de desahogarse y sentirse apoyada por todos aquellos que no le han soltado la mano de manera virtual.

Pasa por un complicado momento y fue ella misma quien reconoció que le había diagnosticado una TCA, un trastorno relacionado con la autopercepción y la distorsión de la imagen corporal. "Empecé a verme mal. A los 14 años empecé a hacer cosas perjudiciales para mí, pero fue con ocho o nueve años que comencé a verme mal en el espejo", explicaba en su perfil de Instagram. "Me sirve mucho la terapia de grupo. Fui al médico de cabecera y me mandaron a la psiquiatra". En su sincero relato, la joven ha contado que la bulimia la acompaña desde que era pequeña: "Era una niña y no sabía qué me estaba pasando. No lo supe identificar porque tampoco nadie me había hablado de ello. Es algo que te va a acompañar toda la vida, pero tienes épocas mejores".

Letizia, discreta, muy pendiente de su sobrina

Tal y como te revelamos en exclusiva en SEMANA, la Reina Letizia, haciendo gala de la discreción que la caracteriza, se ha puesto en contacto con su sobrina para saber cómo está en estos momentos tan delicados. El reciente ingreso de la joven, que ha estado en un centro hospitalario debido a la bulimia que padece, no es ajeno en absoluto a ella. La monarca, que es la Defensora para la Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia de Unicef, está especialmente sensibilizada con este tipo de problemas. Problemas que ahora recaen sobre su sobrina, que perdió a su madre cuando apenas tenía seis años.