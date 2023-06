Georgina Rodríguez y su hermana, Ivana, son uña y carne. La pareja de Cristiano Ronaldo no ha faltado a su graduación en la Universidad Autónoma de Madrid. Una destacada ocasión en la que ha echado la vista atrás para recordar cómo fueron sus difíciles comienzos en la capital.

"Mi Shima licenciada. Aún recuerdo cuando te preparabas la selectividad y el día que recibiste la nota final. Tus comienzos en Madrid, tu material de estudios pagado a plazos, tus interminables días de trabajo, de universidad y las mil horas de metro, en el que de él hacías tu lugar de estudio y tu comedor", han sido las palabras que le ha dedicado Georgina a una persona fundamental en su vida a través de las redes. Le ha recordado que ha sido "un camino largo" y ha señalado que en el mismo habían vivido los "peores y mejores momentos de nuestra vida". Además, ha subrayado lo orgullosa que está de ella: "Aquí seguimos unidas y venciendo. Una vez más has logrado lo que te propones. Qué orgullo de mujer y de hermana, seguiremos inspirándonos y sosteniéndonos por siempre. Te amo Gaviota".

Ivana responde al mensaje de Georgina Rodríguez

Tras la ceremonia de graduación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, en la que, por supuesto se encontraba Georgina Rodríguez, Ivana agradecía su apoyo y el profundo mensaje que le ha dedicado. "Me has hecho llorar, pero de emoción. Recordando lo duro que ha sido el camino para las dos y lo afortunadas que somos hoy. Seguiremos luchando siempre juntas. Eres lo mejor de mi vida, ya lo sabes. La persona que más años me ha acompañado en la vida. Nuestro apoyo mutuo, en las buenas y en las malas. Seguiremos venciendo. Juntas. Siempre. Ojalá ser gaviotas de nuevo como de pequeñicas". Ivana concluía este post agradeciendo la ayuda incondicional de su hermana. "Esta graduación también es tuya. Te la dedico. Te quiero hasta el infinito y más allá, Gaviota".

Como bien ha expuesto Georgina Rodríguez, los comienzos de ambas hermanas en Madrid no fueron fáciles. Siendo muy jóvenes dejaron su Jaca natal para emprender una nueva vida en la capital. La vida de la 'influencer' dio un giro de 180 grados cuando en el año 2016 conoció a Cristiano Ronaldo de forma casual cuando trabajaba en un exclusiva tienda. El flechazo fue inmediato y enseguida sentaron las bases de una sólida relación. A partir de entonces la proyección de Georgina fue meteórica. Hoy, se ha convertido en una destacada 'influencer' y tiene 49,5 millones de seguidores en Instagram. También es reclamo de importantes firmas de lujo. Incluso ha mostrado cómo en su vida en su propio reality para Netflix.