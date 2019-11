4 Alba Carrillo ha traspasado los límites

Alba Carrillo, íntima amiga de Rocío Carrasco, se ha extralimitado en su guerra contra Antonio David Flores dentro de ‘GH Vip 7’, realizando afirmaciones muy duras. Entre ellas, la que más ha molestado al entorno del ex guardia civil es que sacase a relucir la demanda por supuestos malos tratos que su ex le puso. Palabras que su hija, Rocío Flores, no está dispuesta a tolerar: “Hay dos cosas que no voy a permitir. En cuanto a la famosa demanda le voy a recordar a Alba Carrillo que está desestimada”, subrayaba muy cabreada.