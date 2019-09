Irene Rosales ha llegado a la televisión para quedarse. Desde su fichaje estelar por ‘GH Dúo’, la mujer de Kiko Rivera, ha querido seguir ligada a la televisión. Además de defender a Anabel Pantoja en ‘GH VIP 7’, la nuera de Isabel Pantoja tiene un nuevo proyecto televisivo entre manos.

Este domingo, Irene Rosales ha debutado como colaboradora de ‘Viva la vida’. Su marido, Kiko Rivera, ha sido el encargado de darle una sorpresa en su primer día y le ha mandado un cariñoso mensaje: “Estás estupenda, cariño, te deseo lo mejor, vas a hacerlo estupendamente bien”.

“No hay relación, pero yo no quiero que haya mal rollo entre hermanos porque yo no podría vivir sin los míos, pero es verdad que a veces hay que poner las cosas en su sitio. El problema de Kiko nos lo hemos comido Kiko, su madre y yo. Yo jamás he hablado nada de ella ni para bien ni para mal”, ha explicado sobre Isa Pantoja en su debut en el programa de Telecinco.

Respecto a la relación de su marido con su hermana ha recalcado que nunca ha querido entrar en sus problemas. «Siempre he intentado mantenerme al margen, incluso he intentado mediar entre ambos». Y explicaba que no desea que haya»mal rollo» en la familia, pero que de vez en cuando «hay que ponerse en su sitio».

