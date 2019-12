Omar Montes no deja de sorprendernos. El cantante del momento se ha convertido en uno de los personajes del corazón más buscados tras su relación con Chabelita Pantoja y su paso por ‘Supervivientes’. Pero este joven de 31 años también ha revolucionado el mundo de la música, sobre todo con su tema ‘Alocao’ junto a Bad Gyal. Ahora acaba de publicar un nuevo single, ‘Como el agua’, junto a Ana Mena.

Omar Montes es uno de los cantantes del momento

No hay duda de que su carrera profesional va viento en popa, y no puede estar más feliz. Sin embargo, sus comienzos no fueron fáciles, y ha querido recordar cómo consiguió salir de la calle y no meterse en problemas: «Me centré en el deporte. Boxeé, di clases en gimnasios, fui portero de discoteca…», ha declarado en El Mundo.