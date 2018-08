El motivo por el que Makoke guarda silencio tras su separación

Makoke y Kiko Matamoros se han convertido en los personajes de actualidad más perseguidos después de que se anunciara su separación. Mientras Kiko Matamoros ha dado la cara a su manera -en ‘Sálvame’, donde ha seguido presentando la sección ‘El club del espectador’-, Makoke está desaparecida.

[Las primeras palabras de Makoke tras separarse de Kiko Matamoros]

La vimos disfrutar por primera vez de las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, junto a su hijo, Javier Tudela, donde dio sus primeras declaraciones tras conocerse la triste noticia de la separación de Kiko Matamoros. Sin embargo, optó por respuestas monosilábicas, sin ahondar mucho en el tema.

[Makoke le manda un mensaje a su hijo, su mayor apoyo en su momento más delicado]

De hecho, no conocemos su versión de la separación, que según muchos, fue decisión suya. Pero Makoke podría tener uno o varios motivos que le llevan a no hablar de este tema. Muchos creían que iba a ofrecer su primera entrevista en una revista, pero por ahora no ha sido así.

Pero podría haber otro motivo de peso por el que Makoke guarda silencio. Y es que la expareja de Kiko Matamoros podría estar negociando su participación en la sexta edición de ‘Gran Hermano VIP’, en el que ya están confirmados, por ahora, la ex de Carlos Lozano, Mónica Hoyos, el humorista, Ángel Garó, y la expareja de Jesé Rodríguez, Aurah Ruiz.

Kiko Hernández ha dado la bomba de la posible participación de Makoke en ‘Gran Hermano VIP’

Así lo asegura Kiko Hernández: “Kiko Matamoros, sabes que tengo muy buenas relaciones con ciertas productoras. Antes de empezar el programa, he escuchado una serie de cosas y he hecho algunas llamadas”, empezaba comentando Kiko Hernández en el plató de ‘Sálvame’.

“Anuncié que Toño Sanchís entraba y todo el mundo dijo que no, y entró. Anuncié que Rosa Benito entraba, también dijeron que no y entró, lo mismo con Raquel Bollo, y entró. Es una bomba confirmada al 90%”, continuaba explicando antes de confirmar la noticia bomba.

Todos los compañeros escuchaban con atención a Kiko Hernández

“Ahora te digo Kiko Matamoros que está al 90% confirmada la participación de Makoke en ‘Gran Hermano VIP 6’. No está firmado todavía”, aclaraba Kiko Hernández ante la sorpresa de sus compañeros de ‘Sálvame’. “Es un buen momento”, declaraba Gema López al enterarse de la noticia.

Kiko Matamoros, que se encontraba en el plató para cumplir con su sección ‘El club del espectador’, se quedó muy sorprendido y declaró: “A mí no me consta”.