El motivo de peso que obliga a Tamara Gorro a plantar a sus fans

Tamara Gorro es la fan número uno de su marido, el futbolista Ezequiel Garay, y lo demuestra acudiendo todos los fines de semana a verlo al campo. Este martes volvía a hacerlo, disfrutando al máximo de las celebraciones que tuvieron lugar tras el partido, y que le llevó a compartir la emoción con los jugadores.

Sin embargo, no todo fueron cosas buenas, ya que Tamara Gorro ha tenido que pasar la noches en el hospital después de que Ezequiel recibiera unos golpes en la cabeza. De hecho, unos minutos después de que acabara el partido, veíamos al futbolista con una bolsa de hielo en la cabeza junto a su compañero, Gabriel Paulista, que tuvo incluso que recibir puntos de grapa en la ceja.

Más tarde, anunciaba que finalmente ha tenido que pasar la noche en el hospital: “Los fuertes golpes en la cabeza han hecho que pase la noche en observación. Todo en orden amigos, ahora a recuperarse para el sábado ir a por otra batalla”, escribía junto a una imagen desde la cama del hospital.

Ezequiel Garay resultó herido durante el último partido

Ha tenido que pasar la noche en el hospital



A pesar de que han sido horas muy duras, Ezequiel Garay no quiso perderse las celebraciones que tuvieron lugar tras la celebración del partido. Y es que el Valencia ha conseguido clasificarse para la semifinal de la Copa del Rey. Desde la terraza, han saltado de felicidad con todos los seguidores que se han esperado para celebrar esta gran noticia.

Numerosos aficionados han celebrado esta gran noticia con los jugadores



En Instagram Stories, Tamara compartía una imagen de su marido

El ingreso hospitalario de su marido ha obligado a Tamara Gorro a anular uno de los compromisos que tenía pendiente. Ha querido dar la cara en su Instagram Stories con un vídeo en el que explica que no podrá estar en el evento para ver a su ‘familia virtual’, como ella llama a sus seguidores.

“Familia virtual, perdonádme. No voy a poder ir al evento de Carrefour. Como sabéis, he pasado la noche en el hospital, en observación. No puedo dejarle solo. Está todo en orden, ya lo ha dicho él, pero evidentemente no puedo ir al evento y estar con vosotros. Os debo una, os quiero”, declara.

Ha tenido que suspender algunos de sus compromisos profesionales

