El mensaje de Raquel Bollo a sus hijos tras la muerte de Chiquetete

La última semana ha sido muy difícil para Raquel Bollo. Tras la muerte de Chiquetete, la colaboradora de ‘Sálvame’ se ha tenido que sentar en el plató y ver a su hijo en directo destrozado en el funeral de su padre. Sin quererlo ni beberlo se convirtió en protagonista absoluta de la semana.

Con esta fotografía ha querido apoyar a sus hijos

Ahora, que las aguas ya se han calmado algo, ha querido dar un paso más y a través de las redes sociales ha querido mandar un mensaje de apoyo a sus dos hijos, que han perdido a su padre recientemente: “La vida no es fácil, pero como os digo siempre uno cae y hay que volver a levantarse, ahí esta el secreto. Os quedan tantas cosas bonitas por vivir… Siempre estaré ahí para intentar parar o aminorar vuestro mal. Os amo y me siento muy orgullosa!! #mivida #siemprejuntos”, ha dicho acompañando a una fotografía de ella junto a sus dos hijos muy sonrientes.

Manuel Cortés habló sobre cómo estaba tras la muerte de su padre

Mientras que Alma no ha hecho ninguna aparición pública ni ha dicho nada al respecto, Manuel Cortés sí que habló de cómo se sentía en estos momentos tan difíciles e íntimos a la vez: “Es un día triste. Era mi padre. El roce hace el cariño, para eso han estado mis abuelos, mi madre. La figura de padre le pertenece. Habrá mucha gente que no lo entenderá, pero me he acercado porque me apetecía despedirme de él. Es complicado porque me duelen los comentarios que hacen de mi madre”, dijo bajo la atenta mirada de su madre.

Raquel Bollo, en el momento, también le respondió, visiblemente muy emocionada: “Gracias por ser mi hijo. A mí lo que me preocupa es que tú no te quedaras con la espina. Te quiero mucho mi vida”, dijo bajo la atenta mirada de su hijo y sus compañeros de ‘Sálvame’.

