Anabel Pantoja lleva todo el fin de semana en el foco mediático después de que se haya hecho pública su ruptura de Yulen Pereira después de una supuesta infidelidad por parte del esgrimista. Cuando pensaba que iba a reencontrarse con su chico tras varias semanas fuera de casa, se encontró con la desagradable noticia al volver a Madrid. Según apunta Amor Romeira, la que fuera colaboradora de 'Sálvame' está pasándolo muy mal. De hecho, no dudó en viajar a Sevilla para refugiarse en su madre, a la que lleva mucho tiempo sin ver.

Pero el apoyo de su madre no es el único que está recibiendo en estos momentos. Y es que sus amigos están siendo fundamentales para sobrellevar estos momentos. Sus amigos de Sevilla la están arropando, proponiéndoles planes de lo más animados para que desconecte. Sin embargo, desde la distancia, otros amigos también están haciendo que este trance sea menos complicado. Es el caso de Belén Esteban, que está muy unida a la 'influencer'.

Belén Esteban es uno de los mejores apoyos de Anabel Pantoja

Con una foto de ambas cuando coincidieron en un plató de televisión de algún programa, Belén recibe un beso de Anabel. Y junto a la instantánea, la 'princesa del pueblo' escribe: "Mi amiga Anabel, no te imaginas lo que te quiero", declara junto a varios emoticonos en forma de corazón. Y junto a la publicación la canción 'Quiero decirte', de Abraham Mateo y Ana Mena.

Anabel Pantoja no puede recibir el abrazo de su amiga, pero se ha sentido de lo más apoyada con este Stories, que precisamente ella ha retuiteado en su perfil de Instagram. Es una forma de agradecerle el apoyo. Durante la mañana del lunes no ha dudado en compartir un mensaje que revela cómo se siente después del duro golpe que ha recibido.

Momentos de recibir apoyo de familiares y amigos

Sus amigos están haciendo planes con ella

"Hay gente que te abraza y te reinicia". De esta forma, están siendo unos días para recibir el calor de los suyos en Sevilla. Y es que Anabel no tuvo dudas en coger un tren nada más aterrizar en España y viajar a Sevilla. Allí está su madre, parte de su familia y sus grandes y mejores amigos.

Poco después de que saltara la noticia, Anabel ha compartido en las redes sociales una canción que suena a declaración de intenciones. Se trata de "I will always love you", de Whitney Houston. Un tema cuyas estrofas rezan: "Si me quedara solo estaría en tu camino. Así que me iré, pero sé que pensaré en ti cada paso del camino. Y siempre te querré, siempre te querré... a ti". El sencillo, mundialmente conocido, resume un mensaje de adiós de dos enamorados destinados a despedirse: "Agridulces recuerdos, es todo lo que me llevo conmigo. Así que, adiós, por favor, no llores. Los dos sabemos que no soy lo que tú, tú necesitas. Y yo siempre te querré, siempre te querré".